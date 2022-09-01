Konut alım gücü son 15 yılın en düşük seviyesinde!

Raporda, düşen konut alım gücüyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Konut Satın Alma Gücü Endeksi Türkiye ortalaması, bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,8 azalış gösterdi. 2022 yılı 2. çeyreğinde 55,2 olarak açıklan Konut Alım Gücü Endeksi önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 39,7 oranında düşüş sergiledi. Bu veri son yılların en düşük değeri olarak raporun dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.”

Sektör verilerine göre Türkiye’de her yıl ortalama 800 bin adet yeni konuta ihtiyaç duyulurken, üretilen konut sayısı ortalama 550 bin adet olarak gerçekleşiyor. Özellikle son dönemde ciddi oranda artan inşaat maliyetleri, konut arzı açığını daha arttırmış durumda. Özellikle nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde inşaat yapacak arsa bulmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Avrasya Uluslararası İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sesli, devletin bu noktada inşaat şirketleriyle işbirliğine giderek konut açığını kapatacak adımlar atabileceğini söyledi. Sesli, “Zaten yüksek olan inşaat yapı maliyetlerine bir de yüksek arsa fiyatları eklenince, erişilebilir konut üretmek ne yazık ki hayal oluyor. Devletin elverişli kamu arazilerini inşaat firmalarına uygun koşullarda tahsis etmesi, devlet & özel sektör işbirliğiyle toplu konut hamlesine önemli bir ivme kazandıracaktır” dedi.

Sesli; “Erişilebilir konut üretimi için çözüm odaklı hareket etmek gerekiyor”

Konut üretiminde aşırı kazançlar sağlanan dönemlerin geride kaldığını ifade eden Sesli, “Şu anda inşaat firmalarının önünde iki seçenek var; Birincisi yeni projeye başlamayıp, beklemek. İkincisi ise elini taşın altına koyup, konutta arz açığını kapatmaya destek olacak erişilebilir projeler yapmak. Biz Avrasya Uluslararası İnşaat olarak ikinci yolu seçtik. Şu anda teknik hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz 1.200 konutluk yeni bir projenin temelini 2023 ilkbaharında atıyor olacağız” dedi. Mevcut koşullarda yeni konut üretiminin ancak güçlü bir sermaye birikimiyle mümkün olabileceğini vurgulayan Sesli, konut ihtiyacı ile üretilen konut miktarı arasında her yıl neredeyse yarı yarıya fark oluştuğunu, bu durumun da hem yeni hem de ikinci el konutların fiyatlarını sürekli yukarı çektiğini söyledi.

Sesli açıklamasında; “Yüksek maliyetler, yüksek konut fiyatlarını beraberinde getiriyor. Bu döngüyü kırmak için devletimiz, inşaat sektörüne destek olmalı. KDV ve konut kredi faizlerindeki indirim hamleleri ne yazık ki tek başına yeterli olmuyor. Bu talep yoğunluğunda ve enflasyonist ortamda arz artmadan fiyatların düşmesini beklemek hayal olur. Devlet, elverişli kamu arazilerini inşaat firmalarına konut üretimi için uygun maliyetlerle tahsis edebilirse, yeni projeler peş peşe gelir” dedi.