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Konut kredisi faizleri düşürülsün

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özel bankalardan, konut kredisi faizlerini kamu bankaları gibi düşük tutmalarını istedi.

Konut kredisi faizleri düşürülsün
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Palandöken, yazılı açıklamasında, konut satışlarının azalmasının kredi faizlerinin yüksek olmasına bağlı olduğunu belirtti.

Bankaların konut kredisini ödeyemeyen vatandaşların evini almak yerine, alacaklarını yapılandırma ile tahsil etmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, özel bankalardan, konut kredisi faizlerini kamu bankaları gibi düşürmelerini istedi.

Palandöken, kamu bankalarının 1,45’lerde seyreden faiz oranının özel bankalarda 2,50’ye kadar ulaşabildiğine dikkati çekerek, konut kredi faizlerinin yüksek olmasının, inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde daralma meydana getirdiğini belirtti. Palandöken, "Özel bankalar kamu bankaları gibi faizleri düşürerek, müteahhitler de konut stokunun azalması için konut fiyatlarını aşağı çekerek elini taşın altına koymalı.” ifadesini kullandı.

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Bendevi PalandökenKonut Kredi FaizleriTESK
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