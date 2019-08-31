Konut kredisinde faiz indirimi sürecek mi?

6 Temmuz'da atanan Murat Uysal başkanlığındaki ilk Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 25 Temmuz'da gerçekleşmişti. Bu toplantıda Kurul, faizleri 425 baz puan düşürmüştü. Böylece, geçen yıl ağustosta kur şokunun ardından eski başkan Murat Çetinkaya döneminde 6.25 puanlık artışla yüzde 24'e yükseltilen politika faizi dün yüzde 19.75'e inmişti. Merkez Bankası, son faiz indirimini 25 Şubat 2015'te gerçekleştirmişti. Yani bu karar, 4.5 yıl sonraki ilk faiz indirimi oldu.



Devamı bekleniyor



Faiz indirimi kredi ve mevduat faizlerinde de kendini gösterdi. Kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizleri yüzde 1'in altına indi. Mevduat faizleri de düşünce konut almanın cazibesi arttı. Peki faiz indirimi devam edecek mi? Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 12 Eylül'de gerçekleştirilecek. Uzmanlar toplantıda bir faiz indirimi daha bekliyor. Bu indirimin sürpriz olmazsa 100-200 puan civarında olması bekleniyor.



Talebi ertelemeyin



Faiz indirimlerinin düşen enflasyona paralel yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini ifade eden Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Düşen faizlerle bankaların para bulma maliyetleri de azalacağından kredi faizlerinin bir miktar daha gerileyebileceğini söyleyebiliriz. Özel bankalardaki faizlerinde yüzde 1 seviyelerine yaklaşması muhtemel. Düşen faizler konut talebini artıracağından ev alma planlarının ertelenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Satışların Ağustos itibarıyla hızla arttığını hep birlikte izliyoruz. Bu tempo faiz desteğiyle yıl sonuna kadar devam ederse 1 milyon adelik satış rakamı aşılır" değerlendirmesinde bulundu.