Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda TÜSİAD Bursa
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
Eski Bakan hayatını kaybetti
Eski Bakan hayatını kaybetti
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
Büyüme hedefi koydu
Büyüme hedefi koydu

Konut satışları 24 bin 82 adet azaldı

2018 yılının Ocak ayı konut satış istatistikleri ile 2019 yılı Ocak ayının konut satış istatistikleri karşılaştırıldığında konut satışlarının 24 bin 82 adet azaldığı görüldü.

Konut satışları 24 bin 82 adet azaldı
banner17

2018 yılının Ocak ayı konut satış istatistikleri ile 2019 yılı Ocak ayının konut satış istatistikleri karşılaştırıldığında konut satışlarının 24 bin 82 adet azaldığı görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, konut satış istatistiklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre,sadece Ocak ayında 72 bin 937 konut satıldığı görüldü. Bu rakam baz alındığında 2018 yılı Ocak ayına göre konut satışlarının 24 bin 82 adet azaldığı saptandı.2018 yılının Ocak ayında 97 bin 19 adet konut satışı gerçekleşirken, 44 bin 363 konutun ilk defa satıldığı gözlendi. Bu yılın aynı ayına bakıldığında ise 31 bin 48 adet konutun ilk defa satıldığı bilgisi elde edildi. 2019 Ocak ayı istatistikleri incelendiğinde ise sadece yabancılara satılan konut sayının 3 bin 168 olması dikkat çekti. 2018 yılının Ocak ayında satılan toplam konut sayısı daha fazla iken, 2018 yılının Ocak ayında yabancılara satılan konut sayısının sadece bin 742 olduğu belirlendi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konula ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu.2018 yılı içerisindeki haber çıkışları incelendiğinde, konut ve konut satış istatistikleri ile ilgili 99 bin 696 haber çıkışı tespit edildi. Sadece 2019 Ocak ayında ise konut ile ilgili 7 bin 392 haber yansıması saptandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Konut SatışlarıAjans Press
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5