Konut satışları yüzde 18,2 düştü Konut satışları şubat ayında yüzde 18.2 düşüşle 78,450 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.



Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında yüzde 18.2 düşüşle 78,450 adet oldu.



İpotekli satış olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da Şubat'ta yüzde 68.2 düşüşle 8 bin 890 adet olarak gerçekleşti.



İlk defa satılan konut sayısı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 32 bin 648’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 41.6 oldu.



İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.3 düşüşle 45 bin 802’ye geriledi.



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92.1 artışla 3 bin 321 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat’ta ilk sırayı 1,440 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa ve 138 konut satışı ile Yalova izledi.



Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 628 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 307 konut ile İran, 236 konut ile Rusya Federasyonu, 166 konut ile Afganistan ve 150 konut ile Ürdün izledi.