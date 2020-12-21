Konut sektörü iyi ve kötüyü birlikte yaşadı

Pandemi nedeniyle gayrimenkul sektörü kısa süreli durgunluğu ve hızı bir arada yaşadı. 2020 yılının on bir ayında toplam 1 milyon 393 bin 335 adet konut satışı gerçekleşti. İkinci el satışlarda ise %35,2 artış gözlendi. Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, 2020’nin Kasım ayı sonu itibarı ile konut satış adedinin geçen seneyi geçtiğini belirterek, hem 2020 yılını değerlendirdi hem de 2021 için öngörülerde bulundu.

Türkiye genelinde 2018 son çeyreğinden itibaren konut satış fiyatlarında düşüş gördüklerini ve Eylül 2019 itibarı ile toparlanmaya başlayan sektörün 2020 yılına hızlı başladığını da sözlerine ekleyen Öğüt, 2020 yılını değerlendirerek, 2021 için de önemli öngörülerde bulundu.

Konut satış adetlerindeki artış ve pandemi ile artan arsa ve arazi talebi fiyatları da etkiledi. Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 1 yılda %32,41, kira fiyatları ise %18,54 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.815 TL, ortalama konut satış fiyatı 365 bin 950, ortalama kira bin 484 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl oldu. Türkiye genelinde arsa fiyatlarında yıllık artış %31,25, arazi fiyatlarındaki artış ise %32,43 oldu.

Depolar ve lojistik alanlarına olan ilgi artacak

Pandeminin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı küçülme etkisi tartışılmaz. Salgın ile birlikte sosyal hayata ve iş hayatına dair pek çok şeyin değişimine tanıklık ediyoruz. Zaten büyümekte olan teknoloji şirketlerinin salgın sebebi ile birlikte birkaç yılda ulaşacakları noktaya bir senede geldiklerini görüyoruz. İş yapış şekillerimiz değişti. Her gün ofislerimize gitmesek de işlerimizi başarı ile devam ettirebildiğimizi öğrendik. Bunun ticari gayrimenkul tarafındaki ihtiyaçları ve dolayısıyla sektörü etkileyeceğini öngörüyoruz. Pandemi ile birlikte çok yüksek oranda artış gösteren e-ticaret işlem adetleri nedeniyle depolar ve lojistik alanlarına olan ilgi de artacak. Bunun yanı sıra alışveriş merkezleri yeniden işlevlendirme, yeniden pozisyonlama, yenden kiralama projelerine başlayacak. Ofis tarafında ise daha küçük metrekareli ofislere olan ilgi artacak.