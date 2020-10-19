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Konutlar 1 TL’den açık artırmaya çıkıyor

Sene başından bu yana evlerinden çıkmadan uygun fiyatlı gayrimenkul fırsatlarından yararlanmak isteyen arsa alıcıları için 1 TL’den başlayan açık artırmalar düzenleyen ve bu uygulamasıyla yoğun ilgi gören Tapu.com, şimdi de konut satışlarında 1 TL’den başlayan açık artırmalara başlıyor! İstanbul için açık artırmaların ilki 22 Ekim’de gerçekleşecek. Ankara’daki alıcılar ise ilk kez 30 Ekim’de 1 TL’den başlayan açık artırmada konut sahibi olma avantajını yakalayacak.

Konutlar 1 TL’den açık artırmaya çıkıyor

Türkiye’nin ilk ve tek online gayrimenkul açık artırma sitesi Tapu.com’un sosyal izolasyon sürecinde devreye aldığı 1 TL’den başlayan arsa açık artırmaları, alıcılardan gelen yoğun ilgiyle şimdi de konut satışlarında uygulamaya geçiyor.

Arsa satışları için Nisan ayından itibaren her “1 TL’den başlayan açık artırmalar” kampanyası yaparak, alıcıların evlerinde otururken ekran başından gayrimenkul fırsatlarına erişebilmelerini sağlayan Tapu.com, alıcı ve satıcıların hayatını kolaylaştıran bu uygulamayı yepyeni bir boyuta taşıyor.

Açık artırmalar İstanbul ve Ankara

Düzenli olarak gerçekleştirilecek 1 TL’den başlayan konut satışları, gayrimenkul sektörü için de bir ilk olacak. Bu doğrultuda konut satışları için 1 TL’lik açık artırmalar İstanbul’a yönelik olarak 22 Ekim tarihinde, Ankara 30 Ekim tarihinde düzenlenecek.

1 TL’den başlayan açık artırmalarla konut sahibi olma şansı!

1 TL’den başlayan açık artırmalara ilişkin olarak bilgi veren Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, “Arsalar için bu açık artırmalar çok rağbet gördü. Şimdi bu satış yöntemini konutlara taşıyoruz. Satışa çıkardığımız gayrimenkuller resmi ekspertiz raporlu olduğu için alıcılara tüm bilgileri şeffaflıkla veriyoruz. Fiyatlar ise şeffaflıkla verilen rekabetçi tekliflerle herkesin önünde belirleniyor” dedi.

Yoğun talep üzerine gelen yeni uygulama

Arsa satışlarına yönelik olarak pandeminin başından bu yana her hafta1 TL’den başlayan açık artırmalar düzenlediklerini hatırlatan Emre Erşahin, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kampanyamız öyle ilgi gördü ki aynı uygulamayı konut satışlarında da gerçekleştirmeye karar verdik. 1 TL’lik arsa açık artırmalarında ihaleye çıkan tapuların tamamının 5 saat gibi kısa bir sürede satıldığına şahit olduk. Arsa satışlarında bugüne kadar satıcıların bekledikleri rakamlara ulaştıklarını, hatta kar bile ettiklerini gözlemledik. Satıcı ve alıcılardan gelen olumlu talepler, konut satışında da benzer bir kampanyayı devreye almamıza yol açtı.”

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Tapu.comKonutTapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin
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