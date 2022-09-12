Konutta atağa kalktı yatırım merkezi oldu

Sancaktepe ilçe vasfını kazanmadan önceki dönemlerde alt ve orta gelir grubuna hitap eden tek katlı gecekondu ve 2-3 katlı niteliksiz, ruhsatsız binaların konumlu olduğu bir bölge vasfındayken, şimdilerde ise büyük inşaat firmalarının yatırımları, nitelikli ve lüks konut projeleri ile birlikte farklı bir vizyon kazanmaya başlıyor.

İlçede inşaatı devam eden ve yatırım için bekleyen projeler ile birlikte bölgede düzenli yapılaşma görülüyor. İlçe genelinde çok sayıda nitelikli konut projesi bulunmakla beraber, bölgede ruhsatı bulunmayan eski yapılar da bulunuyor. Ayrıca bölge genelinde yerel müteahhitlerin yapmış olduğu, site olmayan 5-6 katlı yapılar da göze çarpıyor.

Bölge hızla dönüşüyor

Bölgeyi değerlendiren EVA Gayrimenkul’den değerleme uzmanları Natali Dergazaroğlu ve Ahmet Durmuş, ilçe genelinde eski düzensiz konut dokusunun hızla dönüşmekte olduğunu söyledi. İlçenin adeta şantiye görüntüsü sergilediğini ifade eden uzmanlar, “Sancaktepe ilçe vasfını kazanmadan önceki dönemlerde alt ve orta gelir grubuna hitap eden tek katlı gecekondu ve 2-3 katlı niteliksiz, ruhsatsız binaların konumlu olduğu bir bölge vasfındayken, ilçe olduktan sonra büyük inşaat firmalarının yatırımları, nitelikli ve lüks konut projeleri ile birlikte farklı bir vizyon kazandı” dedi.

İlçede inşaatı devam eden ve yatırım için bekleyen projeler ile birlikte bölgede düzenli yapılaşmanın hakim olduğunu dile getiren Natali V. Dergazaroğlu, “İlçe genelinde çok sayıda nitelikli konut projesi bulunmakla beraber, bölgede ruhsatı bulunmayan eski yapılar da mevcut. Ayrıca bölge genelinde yerel müteahhitlerin yapmış olduğu, site özelliği arz etmeyen, 5-6 katlı yeni yapılar da göze çarpıyor” dedi.

Dergazaroğlu, ilçe genelinde eski düzensiz konut dokusunun hızla dönüşmekte olduğu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam konut sayısı 83 bin 279 olan Sancaktepe ilçesinin Yenidoğan, Sarıgazi ve Samandıra olmak üzere 3 bölgeye ayrılabileceğini dile getiren Ahmet Durmuş da, “İlçenin kuzeyinde kalan Yenidoğan bölgesinde kısıtlı sayıda nitelikli konut projesi bulunuyor. Proje özelliklerine ve daire tiplerine göre birim fiyatlar 1.400 – 3.100 TL/m² arasında değişiklik gösteriyor” diye konuştu.



Samandıra öne çıkıyor

İlçenin doğusunda kalan Samandıra bölgesinde de birçok nitelikli konut projesinin yer aldığını belirten Durmuş, şunları söyledi:

“Proje özelliklerine ve daire tiplerine göre birim fiyatlar 1.800 – 4.700 TL/m² arasında değişiyor. Bölgede içerisinde villa bulunan dört proje mevcut olup, bu projelerde birim fiyatlar 3.700 – 4.300 TL/m² arasında yer alıyor. Samandıra’da boş ve büyük arsaların çok olması yatırımların devam edebileceği ihtimalini yüksek tutuyor.”

METRO GELECEK

Uzmanlara göre, temeli 2012 yılında atılan, 2015 yılında tamamlanması planlanan, 20 km uzunluğundaki Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy - Sancaktepe metro hattı da bölge ulaşımına önemli bir katkı sağlayacak ve bölgedeki yatırımları olumlu olarak etkileyecek.

10 yılda hızla büyüyecek

Değerleme uzmanlarına göre, Sancaktepe’de şu anda her ne kadar inşaat şantiyeleriyle donatılmış, yapımı devam eden birçok markalı konut projesi olsa da, ilçede çok sayıda eski yapının yer aldığı da biliniyor. İnşa edilmesi planlanan Şehir Hastanesi projesi ile birlikte ilçede nitelikli konut projelerinin yanı sıra, ticari yatırımların da artacağı düşünülüyor Sancaktepe’nin ulaşım bağlantılarının kuvvetlendirilmesi ve kamu yatırımlarının arttırılması ile birlikte, İstanbul’un gelecek 10 yılda en hızlı büyüyecek ilçelerinden biri olarak yatırımcıların dikkatini çekmesi bekleniyor

Üst gelirlilere hitap edecek

Önümüzdeki beş yıllık süreçte bölgedeki eski konutların yıkılarak düzenli siteler haline geleceği belirten uzmanlar, bölgenin çehresinin değişeceğini belirterek, “Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bölgelerde yükselen yeni yapılar alt gelir gurubundan çok üst-orta gelire hitap etmesi bekleniyor. Yapılacak alternatif ulaşım kanallarıyla gayrimenkul piyasası da olumlu etkilenecek” görüşündeler.

DAİRELERİ TESLİM ETTİ MÜŞTERİLERİ SEVİNDİ

Gayrimenkul sektöründe tüm projelerini sorunsuz bir şekilde teslim etme başarısı gösteren Teknik Yapı, bir kez daha verdiği sözü yerine getirdi ve daire sahiplerine taahhütte bulunduğu tarihte dairelerini teslim etmeye başladı. Dragos’ta denizin yakınında inşa edilen Deluxia projesi Kartal’da yapılan dünyanın en büyük Adliye Sarayı’na yakınlığıyla yatırım yapanları sevindirdi.

Teknik Yapı’nın iyi bir marka olmasındaki en büyük etkenin güven olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bugüne kadar kendilerinden daire alanların güvenini hiç boşa çıkarmadıklarını vurguladı. Durbakayım, şunları söyledi:

Daire satışından, teslim sonrasına kadar hep yanında olduk. Bizi biz yapan, Teknik Yapı ismini marka haline getiren tek şey, bizden daire alan dostlarımızın duyduğu güvendir. Bu güveni, kalitemizle, zamanında teslimle ve kazancımızı paylaşarak pekiştiriyoruz” dedi.



Anahtarlar verildi

Daire teslimlerinin başladığı ilk gün anahtarını teslim alan Gülnur Foral Tüfekçi, Teknik Yapı’yı tercih etme sebeplerini şöyle anlattı: “Teknik Yapı’yı tercih etme sebebim her şeyden önce güvenilir olması. Sözlerini tutan ve güven duygusu gelişmiş bir firma. Teknik Yapı’dan ev alırken hiçbir şeye bakmam çünkü zaten Teknik Yapı benim için bütün detayları incelemiş ve bana en iyisini sunmuştur diye düşünürüm. Bu nedenle, Teknik Yapı imzası benim için yeterlidir”

Teknik Yapı’dan ilk kez daire sahibi olan Ebru Özkan ise, “Güvenilirliğinden ve kalitesinden dolayı Teknik Yapı’yı tercih ettik. Ayrıca konum olarak da çok güzel” dedi.

10 YILDA 50 MİLYAR DOLAR TASARRUF ETMEK MÜMKÜN

Soyak Üst Yöneticisi (CEO) Emre Çamlıbel, kentsel dönüşümün sektör açısından önemli bir fırsat olduğunu ve kentsel dönüşümün kamunun hakemliğinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin kentsel dönüşümü başarıyla gerçekleştireceğine inandığını söyledi.

Çamlıbel, dönüşümle birlikte binalardaki enerji tasarrufunun önemine işaret ederek, bundan sonra yapılacak binaların tamamının enerji tasarruflu olması halinde Türkiye’nin 10 yılda 50 milyar dolar enerji tasarrufu yapacağını söyledi.



Konuta enflasyon zammı

Yeni yılda konuta olan zammın enflasyon oranında yüzde 6-7 civarında olacağını vurgulayan Çamlıbel, ancak KDV oranlarının yüzde 18’e çıkarılmasının fiyatları biraz artıracağını kaydetti.

Mega projelerden olan 3. Köprü, 3. havaalanı, Yenişehir projelerinin başladığını anımsatan Çamlıbel, bunların sektör açısından gelecek yıl için önemli adımlar olduğunu belirtti. Çamlıbel, 2014’ün de 2013 kadar iyi geçeceğine inandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“2013’te gördüğümüz yüzde 7.5 büyümenin 2014’te de devam edeceğini ve ruhsatların da 1 milyon civarında kalacağını düşünüyorum. Ancak konutta KDV’nin yükselmesi olumsuz bir durum. Bir de konut satışında dolayı harçlar ve vergiler var. Bu nedenle konutlarda yüzde 12 civarındaki dolaylı vergi ve haçlar azaltılmalı.”



Arsa fiyatları yüksek

İstanbul’da arsa maliyetlerinin çok yüksek olduğunu ve bunun da fiyatları tırmandırdığını belirten Çamlıbel, “Orta ve alt gelir gurup için yapılacak konutlardaki arsada da KDV’nin indirilmesi gerekir” dedi.

‘Gayrimenkul bu yıl da istikrarını koruyacak’

2013 yılında gayrimenkul sektörünü etkileyen dinamikleri değerlendiren RE/MAX Türkiye Pazarlama ve Operasyon Direktörü Gökhan Karahan, gayrimenkul sektöründe 2013 yılında istisna sayılabilecek bir büyüme yaşandığını söyledi. Karahan, Türkiye’de gayrimenkulün her zaman en istikrarlı sektör ve en güvenilir yatırım aracı olduğunu vurguladı.

Karahan, “2013 yılı bütün sektör için istisnai ölçüde iyi geçen bir yıl oldu. TÜİK’in konut istatistikleri de bunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl 700 bin konut satışı gerçekleştirildi ancak bu yıl daha ilk üç çeyrekte bu sayı geçildi. Dolayısıyla tahminlerimiz ikinci eli de içeren konut satışlarında bir önceki yıla göre % 25-30 oranında bir büyüme olduğu yönünde” dedi.



Dönüşüm faktörü...

Kentsel dönüşüm ve 2B’nin gündemde olması ve yabancılara satış gibi gayrimenkulle ilintili konuların gündemde olmasının 2013 yılında gayrimenkul sektörünün canlı olmasındaki başlıca faktörler olduğuna dikkat çeken Karahan, güvenilir yatırım aracı arayışında olanlarda da gayrimenkulün ilk sırada yer aldığına değindi. Karahan 2014 yılında kentsel dönüşümün gayrimenkul sektöründeki canlılığın devamı için önemli bir neden olarak öne çıktığını belirterek, şunları söyledi:

“2013 kadar olmasa da 2014’te de sektörün canlılığını koruyacağını düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm çarpık kentleşmeye karşı teknik bir çözüm. Bu konuda devlet ve özel tüm sektörün birlik içinde olduğunu gözlemliyoruz.”

İstanbul’da ev fiyatları yüzde 17 artış gösterdi

Kasım 2012 ile Kasım 2013 arasındaki bir yıllık sürede Türkiye genelindeki fiyat artışı yüzde 13.32 olurken, en yüksek artış yüzde 17.06 ile İstanbul’da, en düşük artış yüzde 5.08 ile Kocaeli’de gerçekleşti.

Reidin’in ‘Gayrimenkul Sektörü 2013 Değerlendirmesi’ raporundan derlediği bilgiye göre, Türkiye’de yıllardır yaşanan hızlı nüfus artışı, kültürel değişimler sonucu bölünen aileler, kentleşme, gelir düzeyinin artması ve yaşam standartlarının yükselmesi nedeniyle gayrimenkullere olan talep sürekli artış gösterdi.

Sektörün önde gelenleri 21 Şubat’ta buluşacak

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) tarafından yapı sektörünün yeşil dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ‘Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’, 20-21 Şubat 2014 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıllarda uluslararası ve Türk pek çok değerli konuşmacıyı ve yaklaşık 1000 katılımcıyı ağırlayan zirvenin bu yılki heyecan verici konuşmacılardan biri de ‘2012 World Building of the Year’ ödülünü kazanan Singapur Gardens Bay’in çevre mühendisi Atelier Ten kurucusu Patrick Bellew olacak.

Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 1000 katılımcıyı ağırlayan zirveye bu yıl da birbirinden önemli konuşmacılar katılıyor.

Ataşehir’de teslimler Aralık 2014’te başlıyor

Ataşehir Quant Residence projesinin teslim tarihi 2014 Aralık ayı olarak belirlendi. İçerisinde 1+1 ile 4+1 arasında değişen dairelerin bulunduğu Quant Residence Evleri, banka kredisi kullanımına uygun. Toplam 66 dairenin bulunduğu projenin arsa alanı 4 bin metrekare olarak belirlendi.

Quant Residence Evleri’nde konutların büyüklüğü 65 ile 281 metrekare arasında değişiyor. İki blok şeklinde inşa edilen projede açık yüzme havuzu, fitness center, sauna, SPA, güvenlik ve otopark gibi sosyal aktivite alanları yer alıyor. Satışların devam ettiği proje E7 Grup tarafından hayata geçiriliyor.

Kilis’teki proje için % 8 lansman indirimi

Altın Nesil A.Ş. tarafından Kilis’in merkezinde inşa edilen ilk ve tek markalı konut projesi Kilis Deluxe satışa çıktı. Proje birbirinden farklı tiplerde 2+1, 3+1, 4+1 olmak üzere toplamda 260 daireden oluşuyor. 36 ay sıfır faiz imkânı sunulan projeden, lansmana özel % 8 indirim fırsatının yanı sıra kişiye özel uygun ödeme seçenekleriyle de ev sahibi olunabiliyor. Kilis’in yeni finans merkezi olmayı hedefleyen Kilis Deluxe, 5.200 metrekarelik alışveriş merkezi, kiralanabilir 21 dükkân ve 1000 metrekarelik hipermarket alanından meydana geliyor.