Levent’in yükselen yıldızı olarak gösterilen proje

Gayrimenkul ve inşaat sektörünün en yenilikçi markalarından Akkuş Gayrimenkul’ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, pandemi döneminde de inşaat çalışmalarında hız kesmedi. Bu yılın şubat ayında, “Şehrin ortasındaysan daha ne istersin?” diyerek talep toplamaya başlayan proje, şimdi de yatırımcılarına cazip bir teklif sunuyor. Büyükdere Caddesi’nin yanı başındaki merkezi konumunun yanı sıra, sunduğu üst düzey konfor ile de ciddi bir taleple karşılaşan proje; yatırımcıları yüzde 30 peşinat, 24 ay taksit ve kişiye özel ödeme avantajıyla buluşturuyor. “Hayat Her Dakika” sloganıyla, şehrin merkezinde, yeni bir yaşam standardı sunmaya hazırlanan projede; büyüklükleri 53 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 olmak üzere toplam 129 daire ve 8 dükkân yer alıyor. Fonksiyonel özellikleriyle dikkat çeken daireler birleştirilerek, 3+1 ve 4+1 büyüklüğe dönüştürülebiliyor.

Talep, yeni bir teklif doğurdu

Akkuş Gayrimenkul ve Lübnanlı El Khatip Group ortaklığıyla kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat olarak bir yandan inşaat çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan sundukları ödeme kolaylıklarıyla da yatırımcılarla köprü kurduklarını vurgulayan Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “Ortaklığımız sayesinde çok sayıda Alya markalı projeye imza attık. Son projemiz Alya Teras’ta ise bu zamana kadar sektörde elde ettiğimiz köklü tecrübe ile Levent’te çok iddialı bir projeye giriştik. Alya Teras’taki iddiamıza yatırımcılarımız da sahip çıktı. Hem konumu hem de donanımıyla projemizi Levent’in yükselen yıldızı olarak tanımladılar. Geçtiğimiz şubat ayında talep toplamaya başladık. Pandemiye rağmen talepte hiç hız kesmedik. Son dönemde ise talep ciddi bir ivme kazandı. Buradan yola çıkarak yatırımcılarımıza çok cazip bir teklif sunarak, onları yüzde 30 peşinat, 24 ay taksit ve kişiye özel ödeme avantajıyla buluşturuyoruz” diye belirtti.

Abdülkadir Akkuş, proje hakkında şu bilgileri verdi:

Kalabalık ve çekirdek ailelere özel fonksiyonel daireler

“Yatırımcılarımızdan aldığımız talepler; Alya Teras’ın konumu, donanımı, konsepti ve sağladığı yüksek katma değerle sektörde örnekle gösterilen bir proje olduğunu gösteriyor. Levent, İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden biri olması itibariyle bir inşaat projesi için en doğru lokasyonlardan biri. Biz de Büyükdere Caddesi’nin yanı başında konumlandırdığımız projemizin merkezi konumunu; üst düzey donanım, konfor ve yüksek katma değerle işleyerek projemizi daha da avantajlı hale getirdik. 1 dönüm arazi üzerinde, 15 katta, 129 daire ve 8 dükkândan oluşan projemiz, 53 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerine sahip bulunuyor. Fonksiyonel özelliklere sahip dairelerimiz istenildiği takdirde birleştirilerek, 3+1 ve 4+1 büyüklüğe dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla projemizde kalabalık ailelere de çekirdek ailelere de yer var. Projemizin en üst katında sosyal donatı alanı olarak tasarladığımız terasımızda lüks ve konforu buluşturuyoruz. Eylül 2021’de teslimlere başlayacağız.”

Hayatın merkezinde

İstanbul’un en çok değerlenen bölgesi levent’te, Büyükdere Caddesi’nin yanı başında yer alan Alya Teras, merkezi lokasyonuyla hayatın her dakikasına dinamizm kazandırıyor. 4’üncü Levent metro istasyonuna 4 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan proje; civardaki alışveriş ve iş merkezlerine ortalama 5 dakika, TEM Otoyolu’na 4 dakika, E5 Otoyolu’na 9 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 6 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 11 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Minimal yaşamlar için maksimum konfor

Minimal yaşamlar için maksimum konfor anlayışıyla tasarlanan Alya Teras’tayer alan dairelerin her metrekaresi, maksimum düzeyde konfor izleri taşıyor. En modern yapım teknikleri kullanılarak, Mimar Hakan Saçık imzasıyla hazırlanan proje büyüklükleri;53 ile 130 metrekare arasında değişen, 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerine sahip 129 daire ve 8 dükkândan oluşuyor. 15 kattan meydana gelen projenin en üst katında, sosyal donatı alanı olarak teras yer alıyor. Yatırımcılara farklı bir dinlenme alanı sunulan terasta yer alan gökyüzü yatakları ve şöminesiyle de hayatın her dakikasını daha da anlamlı hale getiriyor. Sunduğu 7/24 güvenlik hizmetiyle de ayrıcalıklı yaşam alanlarının vazgeçilmesi olan kusursuz bir güvenlik donanımı sunuyor.

