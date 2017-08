Maliye internette evini satanı takibe aldı Gayrimenkul alım satımında artık yeni bir dönem başlıyor. Maliye Bakanlığı, rayiç bedel yerine “standart bedel” üzerinde bir çalışma başlattı. Amaç, gayrimenkul satışlarında vergi kayıplarını ortadan kaldırmak…

Okhan Şentürk (Para Dergisi) - Rantın en fazla olduğu gayrimenkul sektöründeki fahiş fiyatları kontrol altına alma adına hükümet, sonunda düğmeye basma kararı aldı. Kısaca bundan böyle özellikle konut alım-satımda ortaya çıkan abartılı fiyatlara yeni düzenlemeler geliyor. Değerleme sorunu ise çözüme kavuşuyor. Özellikle belediyelerdeki rayiç bedel yerine güncel verilerin yer aldığı arsa-konut değerleri sisteme girilerek her ilçe, ilin konut değerleri uluslararası kriterlere göre yeniden belirlenecek. Elektronik ortamda gayrimenkul alım, satım, kiralama işlemlerine de çifte denetim geliyor. Maliye yaklaşık 200 kişilik ekiple sektördeki alım-satımlarını takip edecek. İnternetten konut satan siteler resen vergi mükellefi yapılacak.



DÖRT YIL ÖNCE ADIM ATILDI

Maliye Bakanlığı 2013 yılında bu konuda bir dizi çalışma yapmış ve hatta bazı konularda özellikle belediye rayiçlerinin belirlenmesi konusunda da bazı adımlar atmıştı. İşte bu önlemler de vergi kaçağını engellemeyince rayiç yerine standart bir düzenleme zorunluluğu getirilmek istendi. Bu yeni dönem ile Maliye Bakanlığı’nın şeffaflığı ve işlem güvenliğini de sağlamış olacağına vurgu yapan gayrimenkul sektörü temsilcileri, bu konuda “ İnsanların tapulara bavulla çantayla para taşıması ve sonrasında yaşayacakları ve yaşadıkları sıkıntılar bu şekilde giderilmiş olacaktır. Ve elbette vergi alımı da tam olarak sağlanacak. Vatandaşların tam değer göstermediği için yaşadığı cezalı vergi ödeme ve hatta bu yüzden yaşadıkları tasarrufun iptali davaları da önlenmiş olacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundular.

Uzun zamandır yapılan bu çalışma da tek eksik il ve ilçe rayici getirildiğinde aynı ilçenin farklı bölgelerinde ortaya çıkacak fiyat farkı sorunu olduğuna işaret eden uzmanlar, “Aynı ilçe sınırları içerisinde metrekaresi 1000 ile 10.000 TL arası bir fiyat varsa, hangi fiyatın o ilçenin standardı olacağı çok iyi belirlenmeli. Aksi halde yeni bir düzenleme yapılmak istenirken mağduriyet yaratılabilir” uyarısında bulunuyor.



SON BEŞ YIL İNCELEMEYE ALINDI

Maliye, yapılacak düzenleme öncesi son beş yılda ev, arsa, dükkân alıp satanların beyanlarını özel bir yazılım sistemiyle takibe aldı. Doğru beyan vermeyenlere uyarılar yapılacak. Gayrimenkul alım-satım, kiralama işi yapan sitelerin vergi kaygı olup olmadığına bakılacak. Kaydı bulunmayanlar resen mükellef yapılacak.

Maliye, bunun yanı sıra bankadan kullanılan konut kredisiyle resmi satış bedellerini karşılaştırmaya başladı. Karşılaştırmada bir uyumsuzluk ve satış bedelinde düşük beyan tespit edildiğinde, alım-satımın muhatapları izaha davet ediliyor. Daha az tapu harcı ödemek için konutun değerini düşük gösteren alıcı ile daha az vergi ödemek için değeri düşük gösteren satıcıya ceza kesiliyor. Özellikle konutunu satanlar, tahakkuk eden vergiler ve izahat zammını zamanında öderse, söz konusu vergi zararının da yüzde 20'sini ödüyor.



SİTELER VERGİ MÜKELLEFİ OLACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Evini satmak isteyen farklı sitelere ilan veriyor. Yeni birimimiz bunları izleyecek. Örneğin internetten bir konut kiralanıyor. Kiracı ödemeyi o siteye yapıyor, site de ev sahibine ödüyor. Bu durumda hem konutun hem de sitenin sahibinin beyanda bulunması gerekiyor. Vergi dairesinde kaydı olmayan internet sitelerini mükellef yapacağız" dedi.

Ağbal, bakanlığın “resen mükellefiyeti tesis etme” yetkisi bulunduğunu hatırlatarak, “Bir mükellef, ticaret yaptığı halde, vergi dairesine gelip, normal mükellefiyet tesis ettirmemişse, Maliye Bakanlığı bunu tespit altına alıp, raporlaştırabilir. Vatandaşın talebi olmasa bile resen mükellefiyet tesis edilebilir. Böyle bir durumda, kişiye her vermediği beyanname için ceza kesme, ödemediği her vergi için vergi takdir etme hakkımız var” şeklinde konuştu.