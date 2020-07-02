Mar Yapı'nın, G Marin Projesi beğenildi

Hayata geçirdiği projeleriyle yer aldığı bölgeyi cazibe merkezlerinden biri haline getiren Mar Yapı, Bayramoğlu’nda inşa ettiği ‘G Marin Managed by Divan’ projesinde çok özel bir kampanyaya imza attı. Projede yer alan sınırlı sayıdaki daireler 0,64 faiz oranı ve 12 ay sonra ödemeye başlama imkanı ile 155 bin TL’den başlayan fiyatlar ve Divan ayrıcalıkları ile dolu bir hayatın kapılarını aralıyor. Özellikle bu dönemde evini yenilemek isteyen, konforlu sosyal tesislere ve geniş yeşil alanlara kavuşmak isteyen aileler için ise dublex daireler 260 bin TL’den başlıyor.

Yatay mimarisi, az katlı binaları, geniş yeşil alanları ve özenle hazırlanmış sosyal tesisleri ile sakin ve konforlu bir hayat sunan ‘G Marin Managed by Divan’da stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Yaşamın başladığı ‘G Marin Managed by Divan’da stüdyo daireler 37 ile 46 metrekare, 1+1 daireler 69 ile 91 metrekare, 2+1 ve 2+1 dubleks daireler 116 ile 131 metrekare, 3+1 ve 3+1 dubleks daireler ise 179 ile 203 metrekare büyüklüğe sahip 556 seçkin daireden oluşuyor.

Açık ve kapalı havuz, fitness, sinema odası ve çeşitli sosyal aktivite alanları ile donatılan, bölgenin çok üzerinde hizmetler sunan projede, otelcilik ve yeme içme sektörünün önde gelen markası Divan’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ile site yönetimi anlayışına kaliteyi getiriyor.

Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerine yakınlığı, Bayramoğlu Marina projesi ve Marmararay - Hızlı Tren buluşma noktası olarak öne çıkan Bayramoğlu’nun en iddialı projesi G Marin, Pendik İDO İskelesine ve Pendik Marina’ya 15 dakika, Marmaray Hızlı Tren İstasyonuna 3 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 13 dakika, E-5 ve TEM Otoyolları’na 3 dakika mesafede konumlanıyor.