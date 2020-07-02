Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Spot piyasada elektrik fiyatları BIST 100 süper lig Ağrı doğal gaz
Başkan oldu
Başkan oldu
Güvenliğe dikkat
Dijital güvenliğe dikkat
Sağlığa destek
Sağlığa destek
Bosch'ta bir ilk
İlk kadın üye
Dijitale yatırdı
Dijitale yatırdı

Mar Yapı'nın, G Marin Projesi beğenildi

Mar Yapı’nın Bayramoğlu’na yeni bir soluk getiren ve yaşamın başladığı ‘G Marin Managed by Divan’ projesinde evler kapış kapış gitti. 155 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan konutlarda sadece 14 daire kaldı.

Mar Yapı'nın, G Marin Projesi beğenildi

Hayata geçirdiği projeleriyle yer aldığı bölgeyi cazibe merkezlerinden biri haline getiren Mar Yapı, Bayramoğlu’nda inşa ettiği ‘G Marin Managed by Divan’ projesinde çok özel bir kampanyaya imza attı. Projede yer alan sınırlı sayıdaki daireler 0,64 faiz oranı ve 12 ay sonra ödemeye başlama imkanı ile 155 bin TL’den başlayan fiyatlar ve Divan ayrıcalıkları ile dolu bir hayatın kapılarını aralıyor. Özellikle bu dönemde evini yenilemek isteyen, konforlu sosyal tesislere ve geniş yeşil alanlara kavuşmak isteyen aileler için ise dublex daireler 260 bin TL’den başlıyor.

Yatay mimarisi, az katlı binaları, geniş yeşil alanları ve özenle hazırlanmış sosyal tesisleri ile sakin ve konforlu bir hayat sunan ‘G Marin Managed by Divan’da stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

Yaşamın başladığıG Marin Managed by Divan’da stüdyo daireler 37 ile 46 metrekare, 1+1 daireler 69 ile 91 metrekare, 2+1 ve 2+1 dubleks daireler 116 ile 131 metrekare, 3+1 ve 3+1 dubleks daireler ise 179 ile 203 metrekare büyüklüğe sahip 556 seçkin daireden oluşuyor.

Açık ve kapalı havuz, fitness, sinema odası ve çeşitli sosyal aktivite alanları ile donatılan, bölgenin çok üzerinde hizmetler sunan projede, otelcilik ve yeme içme sektörünün önde gelen markası Divan’ın uzun yıllara dayanan tecrübesi ile site yönetimi anlayışına kaliteyi getiriyor.

Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerine yakınlığı, Bayramoğlu Marina projesi ve Marmararay - Hızlı Tren buluşma noktası olarak öne çıkan Bayramoğlu’nun en iddialı projesi G Marin, Pendik İDO İskelesine ve Pendik Marina’ya 15 dakika, Marmaray Hızlı Tren İstasyonuna 3 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 13 dakika, E-5 ve TEM Otoyolları’na 3 dakika mesafede konumlanıyor. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mar Yapı G Marin Projesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.