Markalı konutlar bir tıkla dünyaya açıldı

Sayfalarında markalı konut projelerinin 3 boyutlu modellerini sergilemeye başlayan internet sitesi, yurtdışındaki gayrimenkul yatırımcılarına, projeyi oturdukları yerden gezdirecek. “Uygulama ile müşteriyi satış ofisine getirmeden önce, projeyi müşterinin ayağına götürmeyi amaçlıyoruz.” diyen 3DKonut.com yöneticisi Aybars Görpe, çok yakında ilk etapta İstanbul, İzmir ve Ankara’daki önemli markalı konut projelerinin 3 boyutlu görüntülerini ziyarete açacaklarının bilgisini verdi. Şu anda sitelerine yurt dışından en çok ilginin Körfez bölgesi ile Almanya ve Rusya’dan olduğunu belirten Görpe, bu ülkeleri sırasıyla ABD, Hollanda İngiltere, Fransa ve Azerbaycan’ın takip ettiğini söyledi.



Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen uygulama ile markalı konut projelerini 3 boyutlu sergilemeye başlayan 3DKonut.com, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerden gayrimenkul sahibi olmak isteyen, fakat yurtdışında bulunduğu için, projeye erişim imkanı kısıtlı olan yatırımcılara, ilgi duydukları markalı konut projelerini, oturdukları yerden sanal ortamda gezme fırsatı sunacak.



Projeye erişimde, sınırlar ortadan kalktı!



“Yurtdışı ziyaret istatistiklerine göre en çok ilgi Körfez Bölgesi, Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan” diyen Aybars Görpe, 3DKonut.com ziyaretçisinin %90’ının gerçek alıcı olduğunu belirtti. Bunun, ziyaretçilerin sitede geçirdikleri zamana bakarak anlaşılabildiğini söyleyen Görpe “Ziyaretçilerimiz, sitede ortalama 40 dakika kalıyor ve bu süre içinde onlarca projeyi oturduğu yerden gezebiliyor. Çok yakında çok daha fazla proje 3 boyutlu olarak sergileniyor olacak” dedi.

