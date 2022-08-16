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MIAMI’NİN LÜKS PROJELERİ CEMİYETİN ÜNLÜ İSİMLERİNE TANITILDI

Miami’nin en prestijli ve en özel projelerine imza atan Related Group’un Senior Vise President’i Nicholas Perez ve yine Miami’nin başarılı lüks gayrimenkul danışmanı Merve Gümüşyazıcı’nın ev sahipliğinde Miami’deki 3 muhteşem projenin tanıtım toplantısı Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleşti. Davete; Hülya Uyar, Mergül İhtiyaroğlu, Serap Sarı, Elif Yazıcı Girgin, Berat Aşıcıoğlu, Esra Erandan, Oya Anlar Onat, Şehvar Nefesoğlu, Yıldız Öz Samaha ve Aylin Hoşzeban gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının birçok tanınmış ismi katıldı.

MIAMI’NİN LÜKS PROJELERİ CEMİYETİN ÜNLÜ İSİMLERİNE TANITILDI

Miami’nin en prestijli ve en özel projelerine imza atan Related Group’un Senior Vise President’i Nicholas Perez ve yine Miami’nin başarılı lüks gayrimenkul danışmanı Merve Gümüşyazıcı’nın ev sahipliğinde Miami’deki 3 muhteşem projenin tanıtım toplantısı Ritz Carlton İstanbul’da gerçekleşti.

Davete; Hülya Uyar, Mergül İhtiyaroğlu, Serap Sarı, Elif Yazıcı Girgin, Berat Aşıcıoğlu, Esra Erandan, Oya Anlar Onat, Şehvar Nefesoğlu, Yıldız Öz Samaha ve Aylin Hoşzeban gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının birçok tanınmış ismi katıldı.

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TanıtıldıCEMİYETİN ÜNLÜ İSİMLERİNEMIAMI’NİN LÜKS PROJELERİ
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