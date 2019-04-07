Milyonlarca yabancı müşteri Türkiye'de satılık konut inceleyecek

Teknoloji yatırımlarına devam ederken dijital dönüşümü en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Hürriyet Emlak, emlak sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek üyelerini dünyanın dört bir yanından yaklaşık 12 milyon alıcı ile buluşturuyor.



Hürriyet Emlak ve dünyanın önde gelen uluslararası listeleme platformları arasında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Hürriyet Emlak web sitesinde yer alan satılık ve konut kategorisindeki ilanlar; 6 kıta, 59 ülke ve 79 portalda birden yayınlanacak. İş birliği sayesinde “satılık ve konut ilanları” toplamda ortalama 12 milyon potansiyel alıcıya ulaşacak. Hürriyet Emlak web sitesi ile senkronize çalışan sistemle, hiçbir ek işlemde bulunmadan siteye girilen ilanlar, ilan girişine paralel olarak potansiyel 12 milyon kullanıcıya ulaşmaya başlıyor.



İlanlar 26 dilde yayınlanacak



Hürriyet Emlak web sitesinde yer alan satılık ve konut kategorisindeki ilanlar “Yurt dışı ilanlarım” ile geniş bir alıcı kitlesine ulaşmaya hazır. İş ortaklarına, tüm satılık konut ilanları için ücretsiz olarak sunulan hizmet kapsamındaki ilanlar; İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, İspanyolca, Bulgarca, Yunanca ve Çince başta olmak üzere 26 dilde otomatik olarak tercüme edilerek yayınlanacak. İlanlar hangi ülkeden inceleniyorsa ilan fiyatı o ülkenin para birimine çevrilerek gösterilecek, ayrıca para birimi seçme alternatifi ile ilan bakan tercih ettiği para biriminde de ilanı görüntüleyebilecek.



Yurt dışından gelen konut talebi ikiye katlandı



Yurt dışından gelen konut talebindeki artışa dikkat çeken Hürriyet Emlak Satış Direktörü Çağrı Bozay, “2018'de yurt dışından gelen konut talebi ikiye katlandı, 2019’da da yurt dışından yaklaşık 60.000 konut talebi gelmesini bekliyoruz. Her geçen gün artan bu talep kapsamında bizler de Hürriyet Emlak olarak iş ortaklarımızın daha çok kazanmaları için yeni projeler geliştiriyoruz. “Yurt dışı ilanlarım” sayesinde sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek iş ortaklarımızın ilanlarını dünyaya açıyoruz. Sektörün büyümesi için çalışmaya devam ediyoruz, amacımız tüm iş ortaklarımızın elde ettikleri gelirleri düzenli bir şekilde artırması. Bu kapsamda, “Yurt dışı ilanlarım”la iş ortaklarımızdan herhangi bir karşılık beklemeden, tüm giderleri tarafımızdan karşılanmak üzere geliştirdiğimiz bir projeyi hayata geçirdik ve sektörün gelişmesi için üzerimize düşen görevi bir kez daha yerine getirdik. Emlak sektörünün stabil bir görünüm sergilediği bu dönemde, teknoloji ve pazarlama yatırımlarımıza tüm konsantrasyonumuzla, hız kesmeden devam edeceğiz” diyor.



Dijital yol haritalarına odaklanmaya devam ederek yenilikçi ürün ve hizmetlere yatırım yapmayı sürdüreceklerinin altını çizen Bozay, “Dijitale odaklanarak iş ortaklarımızın Hürriyet Emlak üzerinden elde ettikleri gelirleri artırmak ve kullanıcılarımızın aradıkları eve daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlamak için ürün geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.