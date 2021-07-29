Müsilaj emlak fiyatlarını da vurdu

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edirne’ye bağlı beldelerde yazlık konutlar, müsilajdan birinci derecede etkilenmiş durumda. Sorunun uzun vadeye yayılması halinde; yazlık bölgelerde yer alan konutlara olan talebin de aynı şekilde azalması bekleniyor. Özellikle sezonluk ev kiralama niyetinde olan yatırımcıların beklemeye geçtiği ya da Ege’de farklı bölgelere yöneldiği görülüyor.

Pandeminin tatil alışkanlıklarında değişikliğe neden olması nedeniyle yazlık bölgelerdeki müstakil, bahçeli ve havuzlu, müstakil ve bahçeli evlere olan ilgi hem satın alma hem de kiralamada artış gösterdi. Bu durum gayrimenkul piyasasını hareketlendirdi. Ancak son dört aylık dönemde deniz yaşamına büyük zarar veren müsilajın yayılmaya başlaması, yazlık bölgelerdeki gayrimenkul piyasasını da olumsuz yönde etkilemeye başladı. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerek yerel yönetimler gerekse üniversiteler, sorunun çözümü için eylem planları ortaya koyarak harekete geçmiş olmasına karşın, tam anlamıyla çözüme kavuşmanın 2-3 yıl sürmesi bekleniyor.

Müsilajın görüldüğü bölgelerde yazlık konutlarda satış ve kira bedelleri düşmeye başladı

Konuyu değerlendiren Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rapor Kontrol Müdürü Mehmet Ali Hartavi, “Müsilaj sorunu, yaz tatili planlarının yapıldığı şu günlerde, gayrimenkul piyasasını da etkilemeye başlamış gözüküyor. Yazlık konutların bu durumdan birinci dereceden etkilendiklerini belirtmek yerinde olacaktır. Sorunun uzun vadeye yayılması halinde yazlık bölgelerde yer alan konutlara olan talebin de olumsuz etkilenmesi bekleniyor, hali hazırda bu durum etkisini göstermeye başladı. Özellikle sezonluk ev kiralama niyetinde olan yatırımcıların beklemeye geçtiği ya da Ege’de farklı bölgelere yöneldiği görülüyor. Bu durum henüz satış fiyatlarını etkilememiş olmasına karşın, yazlık konut talebi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaya başladığını ve uzun vadede fiyatlara yansıyacağını söyleyebiliriz.” dedi.

Yazlık bölgelerde havuzu olan gayrimenkullere ilgi arttı

Havuzlu sitelerde bulunan yazlıkların ve müstakil havuzu bulunan villaların rağbet görmeye başladığına dikkat çeken Hartavi, “ Ancak müstakil havuzlu villaların lüks segment konutlarla sınırlı olması nedeniyle fiyatların oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Sorun devam ettiği müddetçe, yazlık bölgelerde havuz olanağı bulunan konutlara ilginin git gide artacağı, havuzu bulunmayan konutlara talebin sınırlı kalacağı ve bu noktada havuzu bulunan konutların, bulunmayanlardan fiyat olarak ayrışacağını söylemek doğru olacaktır.” şeklinde konuştu.

Marmara’dan sonra Karadeniz ve Kuzey Ege’deki gayrimenkuller de müsilaj tehdidi altında

Sorunun merkezinde yer alan Marmara Denizi kıyılarında İstanbul’a bağlı Silivri, Büyükçekmece, Adalar Plajları; Tekirdağ’a bağlı, Şarköy, Marmara Ereğlisi; Kocaeli’ye bağlı, Bayramoğlu; Yalova’ya bağlı Çınarcık, Çiftlikköy, Esenköy, Armutlu; Bursa’ya bağlı Büyükkumla, Mudanya, Gemlik; Balıkesir’e bağlı, Avşa, Marmara Adası, Bandırma, Erdek, Çanakkale’ye bağlı, Eceabat, Gelibolu, Biga gibi tatil beldeleri ve burada yer alan yazlık konutlar sorundan etkilenmiş durumda. Müsilajın Karadeniz ve Kuzey Ege’de de görülmesiyle beraber, İstanbul’a bağlı Şile, Riva, Kilyos; Çanakkale’ye bağlı Saroz, Gökçeada, Edirne’ye bağlı Erikli, Mecidiye gibi tatil beldeleri de durumdan olumsuz yönde etkilenme potansiyeli ile karşı karşıya.

Tatil Beldelerinde Güncel Durum Nedir?

Bandırma, Biga, Erdek ilçeleri, Marmara ve Avşa Adaları bölgesinde, gayrimenkul değerlerinde müsilajdan kaynaklı belirgin bir değişiklik gözlemlenmiyor. Ancak, bu bölgelerde özelikle yazlık amaçlı olarak konut almak ve yatırım yapmak isteyenler, bekleme halindeler ve ve müsilajın sorununun akıbetini bekliyorlar. Eğer kısa vadeli olarak bir çözüm üretilemez ise, özelikle Erdek ilçesi, Marmara ve Avşa adalarında yazlıkların değerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

Bursa’nın, Marmara Denizine sınır konumdaki, Gemlik, Mudanya ve Karacabey bölgelerinden Mudanya için alım satımda azalma veya değer düşüşü söz konusu değil, ancak değer artış oranlarında duraklama yaşanıyor. Bölgede, özellikle Mudanya’nın Altınkum ve Güzelyalı mahallelerinde satışlar azalma yaşanmadan devam ediyor.

Gemlik ilçesi merkezinin yaz kış ikamet edilebilen bir sahil şehri hüviyetinde olması nedeniyle, alım ve satımlar normal seyrinde devam ederken, Küçük Kumla ve Büyük Kumla gibi sayfiye beldelerinde fiyatlarda düşüş oluşmamasına karşın alım-satım ve kiralamaların durma aşamasına geldiği görülüyor. Bursa’nın Karacabey ilçesinin Kurşunlu ve Bayramdere gibi tatil beldelerinin ise yaz kış yaşamaya uygun nitelikte olmamaları ve musilaj etkisi ile satışları durma aşamasında.

Müsilaj sorunu uzun sürerse, tatil beldelerinde yazlık konutlarda ciddi düşüşler yaşanabilir

Müsilaj sorununun yazlık konut fiyatlarında henüz düşüşe yol açmamış olmasının başlıca sebeplerinden biri; inşaat maliyetlerinde geçen yıldan bu yana meydana gelen ciddi artışlar ve konut stoğu fazlasının azalması gösterilebilir. İnşaat maliyetlerinde geçtiğimiz yıldan bu yana ciddi artışlar görülmesi, yeni konut üretiminin kısıtlı olması nedeniyle musilajdan doğrudan etkilenen bölgelerde fiyatlar henüz bir reaksiyon göstermemiş durumda. Sorunun uzun vadede devam etmesi halinde ise, yaz-kış yaşamaya elverişli olmayan, yalnızca tatil beldesi niteliğindeki bölgelerde ciddi anlamda düşüşlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bölge Ortalama Konut Fiyatları (TL/m2)

Tekirdağ

Şarköy 4.000-5.500

Marmara Ereğlisi 3.000-4.000

İstanbul

Silivri 4.500-6.000

Büyükçekmece 7.000-9.000

Adalar 9.000-10.000

Şile 5.000-5.500

Kocaeli

Bayramoğlu 3.500-4.500

Yalova

Çınarcık 2.200-2.500

Çiftlikköy 3.000

Armutlu 3.000-3.500

Bursa

Mudanya 4.000 - 6.000

Gemlik Merkez 1.500 - 3.000

Gemlik Büyükkumla 4.000 - 6.500

Kurşunlu 3.500 - 4.000

Karacabey (Bayramdere - Kurşunlu) 3.000

Gemlik Küçükkumla 3.250 - 4.500

Balıkesir

Avşa Adası 3.500-4.000

Marmara Adası 3.500-4.000

Erdek 4.000-4.500

Bandırma 4.000-4.500

Gelibolu 3.000-4.500

Eceabat 3.000-3.500

Lapseki 3.000-3.500

Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Hakkında

Gayrimenkul alanında 2005 yılından bu yana değerleme hizmeti sunan Denge Değerleme, SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiştir. Hazırladığı tüm raporlar dünya genelinde geçerli olan Denge Değerleme, 2018 yılında Hollanda’da şube açarak yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olmuştur. 2020 yılında RICS Royal Institute of Chartered Surveyors’a akredite olan ve European Valuers Alliance Birliği’nin Türkiye Temsilciliğini üstlenen şirket, Londra’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde ‘Kalitede Mükemmellik’ ödülü alırken, Yönetim Kurulu Başkanı Baki Budakoğlu da ‘Yılın Yöneticisi’ ödülüne layık bulunmuştur.

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