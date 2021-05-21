Müstakil Hayatlara Kaçış Artıyor

Yeşil Vadi Arsa Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, pandemi öncesinde arsaların yüzde 70 oranında yatırım yapmak için; pandemi ile birlikte ise yüzde 30 yatırım, yüzde 70 yaşamak amacıyla satın alındığını ifade ederek “ Kentten kaçışı hedefleyen müşterilerde artış oldu. Bu süreçte arsa fiyatları da geçmişe oranla çok daha hızlı değer kazandı. İnsanlar bahçeli bir hayata kaçmak istiyorlar.” diyor. Orhan bu konuda deneyimlerini ise şöyle özetliyor: “Önceki yıllarda çocuklarına yatırım için arsa alan orta yaş ve üstü müşteri profili, şimdilerde kendi evini yapmak isteyen genç gruba dönüştü. Evlere kapanma sürecinde insanlar toprağın değerini daha fazla anladı. Apartmanlara sıkışmışlık duygusu, toprak özlemini körükledi. Toprağa ayak basabilmek hayaliyle arsa alıp, ev yapmak isteyen genç müşteri profilinde artış oldu. İnsanlar imkanları dahilinde doğa ve deniz ile iç içe olabilecekleri alanlara yöneldiler.”

Orta ve düşük gelirlilere uygun 89 bin TL den başlayan müstakil yaşam

Pandemi nedeniyle ücretli çalışan İstanbullunun, bahçeli ev hayalini 10 yıl öne çektiğini anlatan Rafet Orhan “Uygun projelerle orta ve düşük gelirli gruba ürün sağlıyoruz. 89 bin ila 500 bin TL arasında yatırım seçeneklerimiz var. İsteyenlere arsalarını temin etmenin yanı sıra evlerini uygun bütçelerle inşa etmelerine de yardımcı oluyoruz. Pandemiden önce 20-30 kişi bir araya gelir bir arsa alıp site kurarlardı. Şimdi ise herkes tek başına müstakil alanlarda yaşamak istiyor. Kalabalık yaşam hayal edilmiyor” dedi.

Müstakil bahçeli evlere talep patladı, Üsküdar ve Foça artışta zirveye çıktı

Salgınla birlikte müstakil bahçeli evlere artan talep, fiyatların son bir yılda hızla yükselmesine neden oldu. Tapusor.com'un, “Pandemi Döneminde Müstakil Ev Trendleri" başlıklı raporuna göre, salgınla birlikte müstakil bahçeli evlerin en çok arttığı ilçeler arasında İzmir'den 9, İstanbul'dan 7, Muğla'da 5, Sakarya'dan 4 ilçe yer aldı. Son bir yılda talep ve fiyatların en çok arttığı ilçeler arasında İzmir'de yüzde 71 ile Foça, İstanbul'da yüzde 34 ile Üsküdar, Muğla'da yüzde 60 ile Ortaca başı çekti.

İstanbul'da Üsküdar ve Beşiktaş öne çıktı

Salgının başlaması ve uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle İzmir ve Muğla gibi illere karşı cazibesini kaybeden İstanbul çevresinde az nüfuslu ilçeler bahçeli ev fırsatları sunmaya devam ediyor. Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi kırsal niteliği yüksek bölgeleri Sancaktepe, Çekmeköy gibi geçiş bölgeleri takip ediyor. Özellikle kısa ve orta dönem kiralama seçenekleri görülen gayrimenkullerde talep kaynaklı ciddi artış yaşanması satılık değerlerini de önemli ölçüde etkiliyor. İstanbul'da son bir yılda bahçeli müstakil evlerin fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 34 ile Üsküdar gelirken, Üsküdar'ı, yüzde 33 ile Beşiktaş, yüzde 27 ile Beykoz, yüzde 15 ile Silivri ve yüzde 9 ile Sarıyer izliyor.

Yeşil Vadi Arsa Ofisi Hakkında: 1999 yılından beri her bütçeye uygun müstakil arsa satış hizmeti verir. Arsaları satın alma öncesinden başlayarak tüm resmi birimlerden teyidini temin ederek, yatırımcıya şeffaf bir değerlendirme imkânı sunar. Sadece imarlı ve ifrazlı olan arsalara tapu temin eder.

Arsa satışlarını 22 bölgede istikrarlı bir şekilde sürdüren, Türkiye’nin ilk ve tek kurumsal Arsa ve İnşaat Yatırım Şirketi olma özelliği taşımaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.yesilvadiarsaofisi.com.tr