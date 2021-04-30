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Nasıl ev satılır sorusuna cevap verecek

30 Nisan Cuma akşamı saat 21:00 de www.kanalekonomi.com ve Kanalekonomi Youtube’den yayınlanacak olan “Emlak Doktoru” programı interaktif yapılacak.

Nasıl ev satılır sorusuna cevap verecek
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Türkiye’nin önde gelen projelerinde “iyi satışlar” yaparak dikkat çeken Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler kanalekonomi’de online programa başlıyor. Ali Gökçiler 30 Nisan Cuma günü saat 21.00’de ilki yayınlanacak “Emlak Doktoru” adlı programda satışın püf noktalarını anlatacak.

www.kanalekonomi.com ve Kanalekonomi Youtube kanalında yayınlanacak  “Emlak Doktoru”programda sektörün önde gelen isimlerinin de soru ve katkıları da gündeme gelecek.

Gazeteciler Celal Toprak ve Kerim Ülker’in soruları ile renklendireceği programda ev satmanın yolları anlatılacak. Dr. Ali Gökçiler programla ilgili “Bilinmeyenler ve konuşulmayanlar masaya yatırılacak. 2021 yılında gayrimenkul sektöründeki gelişmelerini ele almayı düşünüyoruz. Gazeteciler ve sektörle ilgili dostlarımız ne sorarlarsa yanıt vermeye çalışacağız. Pandemide sıkışan konut sektörünün nasıl bir açılım yapacağı konusunda beyin fırtınası yapacağız. Sektörü bekliyoruz.

30 Nisan Cuma akşamı saat 21:00 de www.kanalekonomi.com ve Kanalekonomi Youtube’den yayınlanacak olan “Emlak Doktoru” programı interaktif yapılacak.

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