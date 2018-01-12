Nef'e danışman dayanmıyor!

Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaptığı projelerle adından söz ettiren Nef, bir yılda iki halkla ilişkiler (PR) şirketi değiştirdi.

Uzun zamandır KIMIZ and KIMIZ Consulting ile çalışan Nef, geçen sonbaharda karşılıklı anlaşma ile bu şirket ile yollarını ayırmıştı.

Turkcell, Mercedes, Vestel, Akkök Holding, OYAK, Vakıfbank, Cengiz Holding, Aras Kargo gibi büyük şirketlerin iletişim danışmanlığını yapan İz İletişim ile Kasım 2017'de el sıkışan Nef, bu hafta itibarıyla bu PR şirketi ile de yollarını ayırdı.

Nef'in birbiri ardına iki danışman şirketle de yollarını neden ayırdığına ilişkin ekonomi kulislerinde çeşitli söylentiler bulunmakla birlikte, tarafların karşılıklı anlayış çerçevesinde karar aldıkları edindiğimiz bilgiler arasında.



GAZETE EKONOMİ

