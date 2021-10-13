Nef Reserve Kandilli satışı çıktı

Nef Reserve Kandilli İstanbul Boğazı’ndaki özel lokasyonunda modern bir yaşam tarzı sunuyor... 2010 yılından itibaren tasarladığı projeler ile dünyanın sayılı gayrimenkul markaları arasında yer alan Nef, İstanbul’un en özel noktalarından biri olan Kandilli’deki yeni Reserve projesiyle Boğaz’ın eşsiz konumunda ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Geleneksel mimarinin modern bir perspektif ile buluştuğu Nef Reserve Kandilli, semtin dokusuyla uyumlu, yenilikleriyle hayatı kolaylaştıran, konfor yaratan bir hayat, yenilikçi çözümlerle yeni sahiplerini bekliyor. Nef Reserve Kandilli’nin mimari stili sahili, iskelesi, sokaklarındaki ulu çınarları ve konaklarıyla İstanbul kültürünü yaşayan semtle benzersiz bir şekilde örtüşüyor. Aynı zamanda nezih lokasyonu sayesinde aidiyet hissi sağlıyor. 70 dönümlük geniş bir alan üzerinde yer alan Nef Reserve Kandilli 29 bloktan oluşuyor ve 406 daireye ev sahipliği yapıyor.

Deniz manzarasına karşı konumlanan Nef Reserve Kandilli evleri, lüks konut tasarımlarıyla daima diğer projelerden ayrılan Emre Arolat imzası taşıyor. Proje, büyük ölçekte İstanbul’a, daha dar bir çerçevede ise Boğaziçi’ne eklemleniyor. Boğaz’ın su kenarı yapılarının ayrıştırıcı özellikleri projenin de ana unsuru olarak öne çıkıyor. Geniş görüş perspektifine sahip katlar, cephe tasarımının altyapısını oluşturan çatı ve topografyaya uygun dış tasarımı ile keyifli yaşam alanları dış mimarinin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Geleneksel mimari simgelerin, çağdaş çözümler ile yeniden yorumlandığı Nef Reserve Kandilli, renk ve doku seçimleriyle doğayla iç içe bir görünüme sahip. Alanlar arasında bütünlük sağlayan geçişler ile 2,5+1’den 5+1’e kadar değişen farklı daire seçenekleri Nef Reserve Kandilli’de bulunuyor. 406 dairenin; 42 tanesi 2,5+1, 29 tanesi 3+1, 160 3,5 +1, 131 tanesi 4+1 ve 44 tanesi 5+1’den oluşuyor. İç mimaride Mustafa Toner’in imzasını taşıyan projedeki tüm odalardaki cam sistemlerinde kurgulanan tavandan yere kadar uzanan paneller, evin genelinde ışığı içeri alabilmek ve ferah bir yaşam alanı yaratılması için tasarlandı. Bu tasarım balkon ve bahçe katlı dairelerde muazzam bir ferahlık hissi uyandırıyor. Projenin şehrin içinde bir vaha olarak konumlanmasını sağlayan peyzaj tasarımında ise yine dünyanın en iyi peyzaj tasarımcılarından Salm Landscape imzası yer alıyor.

39 bin metrekare açık alanlı

Öne çıkan dış ve iç tasarıma ek olarak, bir Nef inovasyonu patentli Foldhome sistemine dahil çok özel alanlara sahip projede; ev sahipleri ortak kullanımı için istedikleri zaman davet verebilecekleri, etkinlik düzenleyebilecekleri bir yalıya, misafirlerini ağırlayabilecekleri bir köşke ve karşıya geçmek için kullanabilecekleri tekneye sahip olabiliyor. Luxury Living serileri için özel tasarlanan Foldhome alanları, bu projede Kandilli ev sahiplerine Foldhome deneyimini eşsiz kılıyor. Foldhome alanlarının yanı sıra Nef Reserve Kandilli, sahip oldukları ayrıcalık ve hizmetlerle sadece bir konut olmanın ötesinde bir yaşam tarzını sunuyor. Kapalı alanlar arasında; kapalı yüzme havuzu, özel stüdyo, fitness, lounge alanı, squash, sinema salonu, playstation odası, müzik odası, misafir odası, davet odası, mini futbol sahası, mini basketbol sahası bulunuyor. İstanbul’un içinde eşsiz bir ferahlıktaki 39 bin metrekarelik açık hava peyzaj alanlarında açık-kapalı havuz, bahçe şömineleri, site içi restoran, dinlenme bahçesi, zen bahçeleri, yoga-pilates stüdyosu, mini golf alanları ve çocuklara özel kaykay alanı, aktivite alanı, ağaç ev, oyun parkuru, çocuk sanat duvarı, çocuk kulübü-oyun alanı yer alıyor.