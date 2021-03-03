Nükhet Duru ile seslenecek

Türkiye’nin ilk modüler mobilya markası, sektörünün köklü olduğu kadar güçlü ve modern oyuncularından Kelebek Mobilya, her nesilden kadınlarla kurduğu yakın ilişkiyi pekiştirmek amacıyla sanatının yanı sıra güçlü kişiliğiyle de zamansız bir değer olan Nükhet Duru ile güç birliği yapıyor. Son dönemlerde, genç kesimin ilgisinin ve hayranlığının artması ile birlikte her yaştan ve kesimden kadınlarla yakın bir bağ ve samimi bir ilişki kuran Nükhet Duru, KanatAcalimYenilige mottosuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kelebek’in sesi oluyor.

Kadın kimliğini her zaman gururla taşımasıyla, çalışkanlığıyla, her zaman pes etmeden daha iyisinin peşinden koşmasıyla ve kendini sürekli yenilemesiyle örnek bir profil çizen Duru, kadınları bu özel günde ‘çalışmaya, üretmeye, gelişmeye, yenilenmeye ve pes etmemeye’ davet ediyor.

Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.