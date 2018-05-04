“Ondörtüç Pendik“te daireleri teslim edecek - İnsay Yapı'nın, Pendik'te hayata geçirdiği "Ondörtüç Pendik" projesinin teslimi için geri sayım başladı - Haziran 2018’de teslim edilecek olan projede daire fiyatları ise 261 bin TL'den başlıyor

İSTANBUL (AA) - İnsay Yapı'nın, Pendik'te hayata geçirdiği "Ondörtüç Pendik" projesinin teslimi için geri sayım başladı. Haziran 2018’de teslim edilecek olan projede daire fiyatları ise 261 bin TL'den başlıyor.

Sunduğu ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmayı kolaylaştıran İnsay Yapı'nın Pendik’te hayata geçirdiği "Ondörtüç Pendik" projesinde daire teslimlerine sayılı günler kaldı. Haziran 2018'de teslim edilecek olan proje, 68 ile 146 metrekare arasında değişen daire seçenekleriyle yatırımcılarının karşısına çıkıyor. "Ondörtüç Pendik"te daire fiyatları ise 1+1'lerde 261 bin TL, 2+1'lerde 363 bin TL ve 3+1'lerde ise 498 bin TL'den başlıyor.



İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, "İnşaat çalışmalarına aralıksız devam ettik ve projenin teslim tarihini ilk planladığımız tarih olan Aralık 2018'den 6 ay öne çekerek Haziran 2018 olarak revize ettik. Ondörtüç Pendik'te sona gelindi, projemizi bir ay sonra teslim edeceğiz. Bölgenin en uygun fiyatlı projesini hayata geçiriyoruz. Projemizde 1+1 dairelerin fiyatları 261 bin TL'den başlıyor. Hem birikimini değerlendirmek için hem de oturmak için projemize gelen müşterilerimize özel bir kampanya da yapıyoruz. Banka kredisi kullanmak isteyenler 'yüzde 10 peşin 7 yıl 0 faiz' ya da '120 ay 0,99 faiz' ödeme seçeneklerini tercih ederek ev sahibi olabilirler." ifadelerini kullandı.



- Proje Teknokent'e komşu



Açıklamada verilen bilgilere göre, "Ondörtüç Pendik" 9 bin metrekarelik alan üzerinde, 242 konut ve 21 ticari birimden oluşuyor. 24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı "Ondörtüç Pendik" sakinlerine, yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkanının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor.

Profesyonel site yönetiminin bulunacağı ve her daireye depo alanının tahsis edileceği projedeki mağaza ve restoranlar da site sakinlerine kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı sunuyor.



Pendik'in merkezinde yer alan "Ondörtüç", merkezi noktalara yakınlığıyla dikkat çekiyor. Yapımı devam eden Şeyhli metro istasyonu projeye birkaç dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Teknokent'e de komşu olan proje ayrıca, bölgenin en büyük alışveriş merkezi Viaport’a da çok kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.



Proje, dört bir yanı sağlık kuruluşlarıyla çevrili ve özel hastanelerin yanı sıra Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne 3 dakikalık mesafede yer alıyor. "Ondörtüç Pendik", Sabiha Gökçen Havalimanı ile hızlı feribota ise 15 dakika ve eğitim kurumlarına da komşu olacak mesafede konumlanıyor.