Patron olma fırsatı veriyor

Türkiye’nin en köklü emlak danışmanlık markası Turyap Holding, master franchise sistemi ‘TAM nokta’ ile kendi işinin patronu olma fırsatını sunuyor. Yabancı gayrimenkul danışmanlık şirketlerinin uyguladığı sistem olan cirodan pay alma esasına göre çalışan ‘TAM nokta’, girişimci adaylarını temsilcisi olarak bulunduğu ilin ya da ilçenin tek sorumlu gayrimenkul danışmanı yapıyor.

Sektörde faaliyet gösteren tüm kurumsal emlak danışmanlık firmalarından farklı bir sistemle ilerlediklerini anlatan TAM nokta İş Geliştirme ve Operasyon Yöneticisi Eda Okur, sistemdeki en önemli farkın master franchise konsepti olduğunu söyledi. Okur “Büyük şehirlerde ilçe bazlı, görece daha küçük şehirlerde il bazlı master franchiseler veriyoruz. Franchise, aldığı bölgenin tek sorumlusu oluyor. Sözleşmeleri 10 yıllık oluyor ve bu süre içinde bölgelerinde alt franchise verme yetkisi de onlara ait. Verdikleri alt franchiselerin ücretlerini de büyük bir oranda kendileri alıyorlar. Aldıkları bölgede münhasır oluyorlar. Oldukça büyük, donanımlı ve çok şık ofislerle ilerleyen ‘TAM nokta’ ofisleri, sabit ödeme yapan klasik Turyap ofislerinin aksine ciro bazlı faaliyet sürdürüyor” dedi.

10 yıllık sözleşme yapılıyor

‘TAM nokta’yı hayata geçirirken herkesin anlayabileceği ve ödeyebileceği bir miktarla başlamak istediklerini ifade eden Eda Okur, yerli ve milli bir marka olmanın bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. ‘. Ofis donanımı ve kira gibi maliyetler bölgeye ve yaptırılan işe göre değiştiğinden net bir rakam vermek açıkçası zor. Bölge farklılıkları da çok önemli bir etken. Ama bir taban fiyat vermek gerekirse, 10 yıllık franchise bedeli ve ofis maliyeti 750 bin TL civarında olur diyebiliriz. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin fiyatlandırması bu rakamın oldukça üzerinde olacaktır.”

Ödül sistemiyle faaliyet gösteren ‘TAM nokta’da ilk 20 ofise kadar yüzde 2 oranında pay sağlandığını da duyuran Okur, şu anda 14 ofis ile faaliyetlerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Turyap Holding hakkında:

1985 yılında Azmi Sarıbay tarafından kurulan Turyap Holding, batıdaki örneklerine uygun çağdaş emlakçılık modelini Türkiye’de hizmete sunmuştur. Bugün Türkiye'nin her yanında hizmet sunan 250 Turyap ofisi, merkezi konumu, modern görünümü, uzman personeli ve standart çalışma esaslarıyla 100 binlerce gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık etmektedir. Hizmet kalitesini; emlakla ilgili her türlü talepte seri, güvenilir, her iki tarafın yararına nesnel çözümler üretmek şeklinde tanımlayan Turyap Holding, yatırımcıların ve danışanların yaşamsal bir karar almalarına bilgi ve deneyimleriyle rehberlik eden, işinin gerektirdiği eğitime sahip, doğruluk ve dürüstlüğü ilke edinmiş profesyonellerle hizmet vermektedir. Her türden değişme ve gelişmeye çok çabuk uyum sağlayacak dinamik bir yapıya sahip olan marka, yalnız ofisleriyle değil, binlerce satılık-kiralık portföyün bulunduğu web sitesiyle de müşterilerine ulaşmaktadır. Türkiye'nin en köklü ve en yaygın emlak organizasyonu olan Turyap, yalnız ülke içinde değil, yurt dışında da Türk vatandaşlarının emlak sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. Avrupa ve Amerika'da açılan ofisleriyle Türk markasını yurt dışında gururla temsil eden Turyap Holding, klasik hizmet verdiği Turyap markasının yanı sıra Amerikan sistemiyle hizmet verdiği ‘TAM nokta’ şirketiyle de adından söz ettirmektedir. Öte yandan; TuryapNet adıyla hizmet veren veri bankasıyla bilgileri sürekli güncel şekilde saklayan Turyap Holding, devam eden Ankara Golfkent projesinin yapımını da aralıksız sürdürmektedir.