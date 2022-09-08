Rotamızı, satışı hızı yüksek olan şehrin iç bölgelerine çevirdik”

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi ve güvenilir markalarından BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, müteahhitlik faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümünü İstanbul’un iç bölgelerine yönelmekte bulduklarını söyledi.

İnşaat maliyetleri ve arsa bulma problemlerinin konut üreticilerini zorladığını söyleyen Abdülkadir Akkuş, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda projeler ürettiklerini ve artık uç bölgelerden iç kesimlere doğru yönelmeye başladıklarını belirtti. Akkuş, “Şehrin iç bölgelerindeki satış hızı daha yüksek, gayrimenkul satışları hızlı oluyor. O nedenle Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir’de yatırımlarımız bir yandan devam ederken bir yandan da Etiler, Levent ve Şişli gibi bölgelere yönelmeye başladık” dedi.

Alya markasıyla kazandıran projeler üretiyor

Yatırımcısına her zaman kazandıran projeler ürettiklerini hatırlatan Abdülkadir Akkuş, şehir merkezine yakın lokasyonlarda ‘Alya’ markası adı altında yüksek katma değerli projeler inşa ettiklerinin altını çizdi. Akkuş “Kiralık ve satılık konut piyasasında yaşanan sorunlar toplumun her kesimini zorluyor. Kiralık ya da satılık konut problemi gün geçtikçe artıyor. Konut sorununun çözümü yeni imarlı arsa üretmekten geçiyor. Şimdi yeni konut üretebilmesi için hazine arazilerinin kullanıma açılması çözüm olarak sunuluyor. Bu konuyla ilgili açıklamaları takip ediyoruz” dedi.

“Toptan arsa alarak enflasyonla savaşıyoruz”

Öte yandan; sorunlara rağmen BOSS4 Gayrimenkul olarak nitelikli ve güvenilir projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Abdülkadir Akkuş, şu anda da toplam beş projede 650 adet konut ve 35 ticari gayrimenkul alanının inşaatına devam ettiklerini hatırlattı. Akkuş “Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ancak artık İstanbul’da arsa bulmak imkansız hale geldi. Özellikle küçük ölçekli yatırımcılar, uygun fiyatlı arsa bulamadıkları için Anadolu’ya yönelmeyi tercih ediyor. Bizim gibi güçlü firmalar ise mümkün olduğunca uygun fiyatlı ve toptan arsa alımları yaparak enflasyonun etkisini azaltmaya çalışıyor. Biz kentsel dönüşüm faaliyetlerini hedefimize aldık, bu konuya sıcak bakıyoruz. Bu nedenle şehir merkezine yakın yerlerde araştırma yapıyoruz” diye konuştu.

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BOSS4 Gayrimenkul hakkında:

BOSS4 Gayrimenkul; yenilikçi ve çevreci bir anlayışla çok sayıda prestijli projeye imza atan Akkuş Gayrimenkul ve Türkiye’den inşaat malzemeleri ithalatı gerçekleştiren Lübnan’lı El Khatib Group’un güçlerini birleştirerek kurduğu bir şirkettir. BOSS4 Gayrimenkul’ün kurucu ortağı olan Akkuş Gayrimenkul, gayrimenkul ve inşaat sektöründe Alya markası adı altında konut projeleri üreterek sektörde yer aldı. Şirketin diğer ortağı olan Lübnan’lı El Khatib Group ise 1993 yılından bu yana inşaat, ticaret, altyapı, tarım gibi alanlarda sürdürdüğü projeler için Türkiye’den inşaat malzemeleri ithalatı gerçekleştirerek büyük yatırım portföyleri oluşturmuştur. Her iki şirket, edindikleri köklü tecrübeden yola çıkarak 2017 yılında kurdukları BOSS4 Gayrimenkul ortaklığı ile güçlerini birleştirmiştir. Akkuş Gayrimenkul, şirketin ortakları arasında en büyük temsil gücüne sahiptir. BOSS4 Gayrimenkul kurulduğu günden bu yana beş yılda Alya markasıyla toplam 8 projeyi, 631 adet konutu ve 38 ticari gayrimenkulün inşaatını tamamlayarak zamanında teslim etmiş bulunuyor. Son olarak Bahçeşehir’de Alya Bahçe ve Beylikdüzü’nde Alya Dream projelerine başlayan BOSS4 Gayrimenkul, halihazırda 5 projede 650 adet konut ve 35 ticari gayrimenkul alanın inşaatı sürecine devam ediyor. Öte yandan; şehir merkezine yakın lokasyonlarda proje ve arsa geliştirme faaliyetleri devam eden şirketin, 450 konuttan oluşacak Zeytinburnu projesinde de çalışmalar hızla sürüyor. Bugüne kadar toplam binden fazla aileyi ev sahibi yapan BOSS4 Gayrimenkul, yatırımcılarını kısa ve uzun vadede Alya markalı ve yüksek katma değerli projelerle buluşturmayı hedefliyor.