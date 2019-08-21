Ruhsat verilen bina sayısı yüzde 60 azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 60, yüzölçümü yüzde 60,1, değeri yüzde 50, daire sayısı yüzde 66,3 azaldı.



Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Haziran ayları toplamında;



Yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon m2 iken bunun 13,6 milyon m2’si konut, 11,7 milyon m2’si konut dışı ve 5,2 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



Kullanma amacına göre 17,8 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre özel sektör 22,4 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7,4 milyon m2 ile devlet sektörü ve 673 bin m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 119 bin 982 dairenin 106 bin 448’i özel sektör, 12 bin 80’i devlet sektörü ve bin 454’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.



Yapıların toplam yüzölçümüne göre 4,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 2,2 milyon m2 ile Konya, 2 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Iğdır ve Ardahan oldu.



Daire sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 7 bin 380 adet ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Iğdır oldu.