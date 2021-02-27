Rüzgarın ülkesiyiz

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) 2020 raporuna göre, AB ülkeleri geçen yıl elektrik ihtiyaçlarının %16’sını rüzgar enerjisinden elde etti. Türkiye’nin rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi ise 2020’de artış göstererek %9’a yaklaştı. 2020 yılında Türkiye’de yeni 1.224 MW kurulu rüzgar enerjisi gücünün devreye alındığını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, potansiyel rüzgar enerjisinin henüz 5’te 1’ine erişen Türkiye gelecek yıllarda rüzgar ülkesi olarak anılacak.

WindEurope tarafından Avrupa Birliği ve çevre ülkelerinde yapılan Avrupa Rüzgar Enerjisi araştırmasının 2020 raporu yayınlandı. Araştırmada AB ülkelerinin geçen yıl elektrik ihtiyaçlarının %16’sını rüzgar enerjisinden elde ettiği raporlandı. Pandeminin zorlu şartlarına rağmen 2020’de 1,2 GW kurulum gerçekleştiren Türkiye ise elektrik ihtiyacının yıl toplamında %8,44’ünü rüzgar enerjisinden karşıladı. Avrupa’da kurulu rüzgar gücü bakımından 7. sıradaki konumunu koruyan Türkiye’nin rüzgar arenasında kendinden emin bir şekilde gelişme kaydettiğini aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, 2020 yılında Avrupa’da devreye alınan kurulu rüzgar enerjisi gücünde Türkiye’nin 6. sırada olduğuna da dikkat çekiyor.

2020’de Avrupa’da Yaklaşık 15 GW Rüzgar Enerjisi Kuruldu

Avrupa’da, geçen yıl 14,7 GW kapasitede yeni rüzgar enerjisi santrali kuruldu. Yeni kurulumlarla birlikte Avrupa 220 GW kurulu rüzgar gücüne ulaştı. Yeni devreye alınan rüzgar çiftliklerinin kapasitesinde 2019’a kıyasla %6 oranında düşüş gösteren Avrupa’nın COVID-19 salgını karşısında yara aldığı görülüyor. Geçen yıl Avrupa'daki tüm elektrik ihtiyacının %16’sını rüzgar enerjisi karşılarken, Türkiye ise yaklaşık 10 milyon hanenin elektrik ihtiyacını rüzgar enerjisinden temin etti. Pandeminin şartlarına bağlı olarak Türkiye’nin 2020 yılındaki rüzgar enerjisi yatırımlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Ali Aydın’a göre, yapılan yatırımlar ve gösterilen üstün gayretlerle Türkiye’nin 2025 yılına kadar kurulu rüzgar enerjisi gücünde 20 GW’ye ulaşabilir.

Türk Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor

WindEurope’nin yayınladığı rapora göre, Avrupa'daki kurulu rüzgar enerjisi gücü 220 GW iken, kara rüzgarı kurulu gücü yaklaşık 195 GW, açık deniz rüzgarı kurulu gücü ise 25 GW durumunda. Almanya 55 GW, İspanya 27 GW, İngiltere 14 GW, Fransa 18 GW ve İtalya 11 GW kara rüzgarı gücüne sahip. Türkiye’nin önünde bulunan İsveç 9,8 GW kurulu güce sahipken, Avrupa genelinde sıralamasını koruyarak 7. sırada bulunan Türkiye’nin sahip olduğu kurulu kara rüzgarı enerji gücü ise 1.224 MW artışla 9.305 MW oldu. Raporda özellikle Türkiye’nin pandemi ve kısıtlamalara rağmen büyük oranda sıçrama göstermesinin ve 2020 yılında en çok kurulum gerçekleştiren 6. ülke olmasının olumlu görüldüğüne dikkat çeken Ali Aydın, rüzgar enerjisinde Türkiye’nin parlayan bir yıldız olduğunu dile getiriyor. Bunlara ek olarak da Aydın, sektörde YEKDEM desteğinin getirdiği yeni soluk sayesinde 2021 yılında kurulacak santrallerin Türkiye’yi sıralamada yukarılara taşıyacağından emin olduklarının altını çiziyor.

5 Yıllık Projeksiyonda Türkiye Büyük Sıçrama Yapacak

Raporda en dikkat çeken noktalardan biri de Avrupa’nın gelecek 5 yıllık rüzgar enerjisine dair belirtilen öngörüler. Önümüzdeki 5 yıl içinde yaklaşık 105 GW yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulacağını öngören raporda, İngiltere’nin en fazla kurulumu gerçekleştireceği, Türkiye’nin ise yaklaşık 20 GW’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Potansiyel rüzgar enerjisi gücünün Türkiye’de yaklaşık 48 GW olduğuna dikkat çeken Ali Aydın, hedeflere ulaşmada doğru planlamaların ve gayretli çalışmaların başarıyı getireceğini ve Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektörünün her alanında marka ülke olabilmesi için uygun şartlara sahip olması gerektiğini vurguluyor.