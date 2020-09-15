Sadece Türkiye’de 170 bin satıldı

TÜİK, Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u, 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise 1 milyon 24 bin 534 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 artış elde edildi.

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Ağustos ayına yönelik rakamları şu şekilde yorumladı:

Konut satışları bir önceki yıla göre %54 arttı

“2020 yılına çok iyi başlayan, ancak virüsün etkisiyle uzun süredir beklemede olan satış talebi düşük faiz oranlarıyla birlikte tekrar harekete geçmişti. Faiz indirim kampanyasının açıklandığı Haziran ayının ilk günlerinden itibaren ‘satılık’ talebinde son 5 yılın en yüksek seviyesini görmüştük. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 olarak tarihi bir rekor kırmıştı.

TÜİK tarafından açıklanan son rakamlarda bir önceki yıla göre konut satışlarında yüzde 54,2 artış görülürken; geçtiğimiz Temmuz ayına kıyasla ise yüzde 26 gerileme görüyoruz. Bunun nedeni ise kamu bankalarının tarihi düşük seviyelere çektiği konut ve diğer tüketici faiz oranlarını bu dönemde artırması. Mevduat ve diğer faiz oranlarındaki artış sonrası 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0.87 ve vade ise 12 yıla çekildi. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı da önce 0.79'a ardından yüzde 0,87'ye yükseldi. İkinci elde vade de 10 yıla indirildi. Ayrıca kamu bankaları, yeni bir kararla, konut kredilerinde 12 ay geri ödemesiz uygulamayı sıfır konutlar için de kaldırdı.

Faizlerin tekrar yükselmesi de konut alıcılarını önemli ölçüde etkiledi ancak yüksek talep bir anlamda normal seviyesine ulaştı diyebiliriz. Geçtiğimiz yıla göre değerlendirdiğimizde talebin yüksekliği devam ediyor. Üstelik genel olarak baktığımızda Ağustos ayı normallerinin üzerinde. Bundan sonraki süreçte de ekonomi stabil gittiği ve faiz oranları kabul edilebilir seviyelerde olduğu sürece Ağustos ayında da gördüğümüz gibi yüksek talep devam edecektir.”