Satılık konut fiyatları en çok o ilde arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü” 2022 Mart ayı raporu yayınlandı. Rapora göre geçen yılın Mart ayı ile kıyaslandığında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7.965 TL oldu. Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 137,9, Ankara’da yüzde 105,5 ve İzmir’de yüzde 104,5 arttı. Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 11.578 TL, Ankara’da 5.137 TL, İzmir’de ise 8.947 TL oldu.

Satılık konut metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 7.965 TL oldu

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı Ocak ayındaki yıllık artışa göre ivme kaybetti. Ocak’ta 18 puan yükselen yıllık artış hızı Şubat’ta 10,2 puan yükseldi. Bu yavaşlamaya rağmen satılık konut fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 119,3 arttı ve raporlarda incelenen dönemdeki yeni en yüksek seviyesine ulaştı. Buna bağlı olarak geçen yılın aynı ayında 3.632 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 7.965 TL'ye yükseldi.

Türkiye ve üç büyük ilde satılık konut ilan fiyatlarının yıllık değişimi (%)

Üç büyük ilde satış fiyatı artış hızı yükselmeye devam ediyor

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı Türkiye genelinde olduğu gibi üç büyük ilde geçen aya göre bir miktar yavaşlasa da yükselmeye devam etti. Satılık konut fiyatlarının artış hızı geçen aya göre İstanbul'da 10,4, Ankara'da 8,4, İzmir'de 10,5 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 137,9, Ankara’da yüzde 105,5 ve İzmir’de yüzde 104,5 oldu. Satılık konut m2 ortalama fiyatları İstanbul'da 11.578 TL’ye, Ankara'da 5.137 TL’ye ve İzmir'de 8.947 TL’ye yükseldi. Türkiye genelindeki reel satış fiyatları, 2020 Mayıs’tan itibaren artarken reel konut fiyat endeksi Şubat ayında bir miktar yükselerek 132,2’ye ulaştı. Şubat verilerine göre satılık konut reel fiyat endeksi 2017 Eylül dönemindeki değerini yüzde 32,2 aştı.

Büyükşehirlerde konut satış fiyatları artışlarında farklılık

Konut satış fiyatları Şubat ayında da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller: Mersin %154,2, İstanbul %137,9, Antalya %129,7, Aydın %129 ve Diyarbakır’dır %128,2. En düşük artış oranının gerçekleştiği iller ise Manisa %87, Eskişehir %85, Malatya %82,7, Erzurum %80,1 ve Van %79,1 oldu.

Satılık konut arzı ve talebi yükseliyor

Satılık ilan sayısı ile ölçülen satılık konut arzı, geçen aya kıyasla ülke genelinde %7,1 (629 binden 674 bine), İstanbul'da %9,7 (168 binden 184 bine), Ankara'da %7,4 (59 binden 64 bine), İzmir'de ise %6,5 (51 binden 54 bine) yükseldi. Geçen aya kıyasla ülke genelinde konut arzı yüzde 7,1, konut talebi ise yüzde 3,3 yükseldi. Geçen aya göre satılan konut sayısı yüzde 15,1, konut fiyatları ise yüzde 6,3 arttı. Öte yandan, konut talebi ve satılan konut sayısı artmasına rağmen kapatılan ilan yaşı yükseldi. Üç büyük ildeki konut arzı ve talebi incelendiğinde satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı ülke genelinde olduğu gibi bu illerde de geçen aya kıyasla arttı. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 9,7 (168 binden 184 bine), Ankara'da yüzde 7,4 (59 binden 64 bine), İzmir'de ise yüzde 6,5 (51 binden 54 bine) arttı. Satılan konut sayısı ise bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 23,9 (10.125’ten 12.547’ye), Ankara'da yüzde 12,2 (3.738’den 4.193’e), İzmir'de ise yüzde 9,9 (3.092’den 3.397’ye) yükseldi.

Satılık konutların kapatılan ilan yaşı yükseldi

Kapatılan ilan yaşı hem Türkiye genelinde hem de üç büyük ilde yükseldi. Önceki aya kıyasla kapatılan ilan yaşı Türkiye genelinde 2,8, İstanbul’da 4,3, Ankara’da 4,5, İzmir’de ise 1 gün uzadı. Son verilere göre kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 38,4, İstanbul’da 36,2, Ankara’da 29,6 ve İzmir’de 45,7 gün oldu. Kapatılan ilan yaşı sadece dört büyükşehirde düştü. Kapatılan ilan yaşının düştüğü iller: Aydın (3,9 gün), Balıkesir (1,4 gün), Hatay (1,3 gün) ve Ordu (0,9 gün). Öte yandan, İzmir (1 gün) kapatılan ilan yaşının en az arttığı il oldu. Kapatılan ilan yaşının en çok yükseldiği iller Diyarbakır (4,9 gün), Eskişehir (6,7 gün), Muğla (6,9 gün), Malatya (8 gün) ve Van (8,1 gün) oldu.

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