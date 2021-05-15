Sektör şaşkın!... Emlakta toplu satış başladı

Gayrimenkulde bayram havası!... Kapanma satışları etkilemedi, online satışlar iyi getti. 17 günlük kapanma döneminde faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren sektörlerden biri gayrimenkul sektörü oldu. Özellikle yabancıya gayrimenkul satışı gerçekleştiren aracı kurumlar, online satışlar sebebiyle 17 gün boyunca kapılarını açık tuttu. Yoğunluk karşısında oldukça mutlu olduklarını belirten Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökçiler, “Gayrimenkulde bayram havası yaşadık. Yabancılar hız kesmeden yatırıma devam ediyor” dedi.

TÜİK istatistiklerine göre, yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Satışlar, ilk 4 ayda ise yüzde 19 yükselişle 13 bin 964 adede ulaştı.Ocak-nisan döneminde yabancılara İstanbul'da 7 bin 33 adet konut satılırken, İstanbul'u, 2 bin 743 ile Antalya, 870 ile Ankara, 650 ile Mersin, 383 ile Yalova, 336 ile Bursa ve 243 ile Muğla takip etti. Bu dönemde en çok konutu 2 bin 156 adetle İranlılar aldı. İranlıları, 2 bin 7 adetle Iraklılar, 1.340 ile Ruslar, 929 ile Afganlar, 542 ile Kazaklar, 447 ile Almanlar, 421 ile Yemenliler, 382 ile Azerbaycan vatandaşları, 373 ile Filistinliler, 341 ile ABD vatandaşları ve 332 ile Mısırlılar izledi.

Kapanma sürecinde yabancıların hız kesmeden alım yaptıklarını belirten Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökçiler, “Bayramda dahi sözleşmeler hız kesmeden devam etti. Özellikle toplu alımlar dikkat çekiyor. Nijerya’dan bile satış yapıyoruz. Bu dönemi gayrimenkulün bahar havası olarak değerlendirebiliriz. Müthiş bir ilgi var. Avrupa kan kaybederken, Türkiye yatırımda yıldızı parlayan ülke oluyor. Ciddi bir ekonomik değer yaratacağını düşündüğümüz yatırımlar da yolda” diye konuştu.

“Tüm satışlar online yapılıyor”

17 günlük sürede Türkiye’de markalı konut projelerinde online olarak 10 milyon TL’lik satış yaptıklarını belirten Gökçiler, “Pandemi pazarlamada da bizleri yenilik yapmaya teşvik etti. Yeni iletişim ve pazarlama modelleriyle bilgisayar üzerinden tüm satış ve rezervasyon işlemlerini yapıyoruz. Online sistemler ile uzaktan tanıtım yapabilme kabiliyetlerimiz arttı. Oluşturduğumuz satış sistemimizi tüm partnerlerimiz ile paylaştık. Bir sistem üzerinden onlarca satış yapılmasını sağladık. Yeni dönem için beklentimiz çok yüksek. Geçtiğimiz yıl kırdığımız gayrimenkul satış rekorunu, bu yıl bir kez daha kıracağız” dedi.