Sektörün profesyonelleri geleceğe birlikte yürüyor

Haziran ayı itibariyle dernekleşme süreçlerini tamamlayan GAPAS’ın kurucu yönetim kurulu başkanlığını GMK Group Proje Yatırım A.Ş. icra kurulu üyesi Y. Mimar İsmail ÖZCAN, başkan yardımcılığını İlhan Kaya üstlenirken, İlkin Kilerci Gönülcan, Mehmet Ender Aydoğdu ve Yunus Emre Kalkan üye, Fatih Günşan, Emin Gürsu ve Ender Erat da yedek yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.

“Sektör Profesyonellerinin Sesi”, sloganıyla yola çıkan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu’nun ve Danışman Üyelerin bir araya geldiği tanışma yemeği niteliğindeki ilk toplantısını düzenledi.

Yönetim kurulu üyeleri gelen danışman üyelere GAPAS’ın amaç ve hedeflerinden, hizmet ve çalışma alanlarından bahsederek danışman üyelerden derneğin gelişimi için görüş ve önerilerini aldılar.

Yemek esnasında dernek başkanı İsmail Özcan kısa bir sunum ile GAPAS’ın tanıtımını yaparak, dernekleşme amacını, hedefleri ve yapılması düşünülen çalışmaları anlattı.

Dernek Başkanı İsmail Özcan, Gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı, ülke çapında gayrimenkul profesyonellerini tek çatı altında toplamayı hedeflemekte olduğunu söyledi.

Derneğin hedeflediklerini danışman üyelere anlatan Özcan, Sektör profesyonellerini tek çatı altında toplayarak sektörel gelişime süreklilik katmak istiyoruz. Sektörde kendini geliştirmek isteyen kişilere destek vermek ve bu süreci eğitim ve seminerlerle desteklemeyi hedefliyoruz. Danışılan olmak ve sektördeki sorunlara çözüm üreterek sektörel gelişimde etkin olmak dernek olarak hedefimizdir.

Güncel çalışma alanlarından da bahseden İsmail Özcan şuanki güncel konularımız, E-Vatandaşlık, Konut Segmentasyonu ve Taşınmaz Ticari Bilgi Sistemidir. GAPAS Derneği olarak yeni çalışma konularımız danışman üyelerimizinde görüş ve önerilerini alarak belirlemek istiyoruz dedi.

E-Vatandaşlık: Yatırım yoluyla T.C. vatandaşlığı elde etme programına alternatif olarak, bulunduğu ülkeden online gayrimenkul satın alımı yoluyla ‘oturum izni alma’ temelli yatırım programı.

Konut Segmentasyonu: Konut niteliğindeki gayrimenkullerin, konumları, fiyatları, sahip oldukları özellikleri bazında sınıflandırılması için altyapı geliştirme programı .

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi: Emlak sektörü çalışanlarının kayıt altına alınması özelinde kurulan bu sistemin, gayrimenkullerin satışı&kiraya verilmesi yetkilendirilmesini sağlayacak şekilde geliştirme programı.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) hakkında:

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluktur.

