Sinpaş gayrimenkul sektöründe 45. yılını doldurdu!

Türkiye’de çok sayıda markalı konut ve ticari projeye imza atan Sinpaş, liderlik ettiği gayrimenkul sektöründe tecrübesiyle 45'inci yılını dolduruyor. Sinpaş, 45 yıla özel hazırlanan reklam filmiyle istikrarlı, güven veren yapısını müşterilerin gözündeki algıyla anlattı.



Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, "Köklü bir geçmişe ve uzmanlığa sahip olan ve sektörde pek çok ilki gerçekleştiren Sinpaş, 45 yılın verdiği güven ve tecrübeyle müşterisine 5 dakikada ev alma kararı verdirtecek kadar güçlü bir markadır" dedi.



Ahmet Çelik: Konut yatırımı her zaman güvenilir diyerek şöyle devam etti:



"Ülkemizde yatırımcılar ekonomik gündemden bağımsız olarak konut yatırımlarını dün olduğu gibi bugün de güvenilir buluyor. Sektör genelinde satışlarda her yıl yukarı yönlü bir ivme gözleniyor. Sinpaş olarak geçen yılki hedeflerimizi yüzde 88 oranında tutturmamız markamıza duyulan güvenin en büyük kanıtı.”dedi.



Çelik, Sinpaş'a duyulan güvenin de yüksek olduğunu ifade ederek, "Türkiye’de inşaat denilince akla gelen ilk markalardan biriyiz. 45 yıllık yolculuğumuzda 61 proje ve on binlerce konut inşa ederek yüz binlerce kişiyi ev sahibi yaptık. Bir örnek vermem gerekirse adeta Çorum kadar bir şehir yaptık. Köklü bir geçmişe ve uzmanlığa sahip olan ve sektörde pek çok ilki gerçekleştirerek sadece konut değil, ticari gayrimenkul portföyünde de iddialı projelerimiz bulunmaktadır. Biz Sinpaş olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize katkı sunmak, müşterilerine ve paydaşlarına değer oluşturmak ilkesiyle hareket ettik." diye konuştu.



"Sinpaş projeleri 45 yıl sonra bile değerli"



Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ise şunları söyledi:



" Gerek konut ihtiyacı olanları gerekse yatırımcıların profilini iyi bilen; onları yakından izleyen ve zaman içindeki değişimlerin profilini yakından gözlemleyen bir şirketiz. Bu sebeple ilk günden beri geliştirdiğimiz projeler bugün bile hala değerlerini koruyor. İngiltere merkezli bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşu olan Superbrands International’ın Niealsen’e yaptırdığı süper markalar Türkiye araştırmasında 4986 marka arasından 4 yıl üst üste ‘Süper Marka’ seçilmemiz bize müthiş bir destek ve heyecan sağlıyor. Her zaman bizi tercih edenleri dinledik ve samimi tavrımızla yaklaştık. Süper Marka seçilmemizin temelinde yenilikçi vizyonumuz bulunuyor.”



45+5 kampanyalarına da değinen Gacamer, “Bu kampanya fikri nereden doğdu? Kısa bir hikayesi var aslında, Pablo Picasso’nun 40 artı 5 dakika tecrübe hikayesini bilenleriniz vardır. Picasso’nun hikayesinden ilham aldık. Picasso bir restoranda otururken garson onu tanır ve ona bir kağıt uzatıp üzerine bir resim çizmesini ister. Picasso, garsonu kırmaz ve hemen bir resim çizer. 5 dakika içinde kağıdı garsona verir ve bin dolar ister. Garson çok para istediğini vurgulayarak “Ama 5 dakikada çizdiniz. Bunun için bin dolar mı istiyorsunuz” diye tepki gösterir. Picasso’nun cevabı: Sadece 5 dakika değil, 40 yıl artı 5 dakika... olur. Bu hikaye bize bizi anımsattı.



İşte bu güvenceyi sağlayan Sinpaş, 45 yıllık uzmanlığıyla geliştirdiği özgün projelerle ev sahibi olmak isteyenlere çok sayıda alternatif sunuyor. Şehrin içinde, ormanın yanı başında, sosyal alanları zengin, kumsalı, gölü, havuzu ama muhakkak suyu olan her biri kendine has özellikler sunan 13 farklı projemiz bulunuyor.” dedi.



SİNPAŞ'IN 2019 ROTASI



-Sinpaş şantiyeleri 2019'da tam kapasite üretimde



Türkiye’nin özel sektörde şu ana kadarki en fazla üretim yapan markası Sinpaş geçen yıl içinde toplamda 7 projede 4 bin 691 bağımsız birimin yapımına başladı. İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da bulunan toplam değeri yaklaşık 4 milyar TL civarında olan 13 projenin iletişimleri ve satışına devam ediliyor.



Her biri bulunduğu bölgeye değer katan, farklı konseptlerle projeler üreten Sinpaş şantiyelerinde 2019 yılı için üretimler tüm hızıyla devam ediyor.