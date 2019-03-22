Taksim 360 ofislerinde yaşam başladı

Beyoğlu Belediyesi ve Çalık Holding iştiraklerinden GAP İnşaat’ın iş birliğiyle geliştirilen, Türkiye’nin kamu-özel sektör ortaklığında yapılan ilk ve en büyük kentsel yenileme projesi Taksim 360’ın ilk etabını oluşturan ofis bloklarının açılışı gerçekleştirildi.



Törende konuşan Demircan, 2004 yılında Tarlabaşı’na çözüm bulmak amacıyla yola çıktıklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başladıkları Tarlabaşı projesinde reçeteyi doğru belirlediklerini ifade eden Demircan, şunları kaydetti:

“Gerekli kanunların düzenlenmesi konusunda tüm paydaşlarla uzlaşarak ilerledik. Geldiğimiz noktada, modern ihtiyaçları karşıladık. Orijinal mimariye ve tarihe saygı gösterdik. Sivil örnekleri koruyarak sonuca ulaştık. Ada bazlı dönüşüm’ yapma terminolojisini ilk olarak Taksim 360 projesi getirdi. Lübnan ve Londra’da yaşanan kentsel yenileme projelerinde olduğu gibi ortaya Türkiye’de benzer proje örneklerine ilham verecek bir proje çıktı. Taksim 360 projesi İstanbul Okmeydanı’nda da ada bazlı dönüşüme örnek oldu.”



Demircan, burada bina yapmadıklarını, Beyoğlu’nu küllerinden hayata kazandırdıklarını aktararak, bu projeyi açmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.



AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, medeniyetler için insan, mekan ve zaman gibi değişmez 3 ana esas olduğunu belirterek, Beyoğlu’nun da eski bir yerleşim yeri olmasıyla, bütün hayat tarzlarının kendini özgürce ifade ettiği bir alan olmasıyla ayrı öneme haiz olduğunu söyledi.

Böyle bir projenin başarıldığını görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldız, “Tarihi dokuyu koruyarak, buraları daha da güzelleştirerek geleceğe taşıma gayretinde olacağız. Beyoğlumuz takdir buyurur ve başkan olursam inşallah bu projeyi daha da hızlı bir şekilde tamamlamak bizlere nasip olur.” diye konuştu.



Mimar Sinan Genim, insanlar gibi şehirler ve yapıların eskidiğini belirterek, onlara yeniden hayat vermek gerektiğini kaydetti.Projenin uzun sürdüğünü ifade eden Genim, hukuki durumların bu işin yaklaşık 13 sene sürmesine yol açtığını söyledi.

Genim, korunması gereken kültür varlıklarının yeniden hayata kavuşturmak gerektiğini anlatarak, önemli olanın onun içindeki insan yaşantısı olduğunu dile getirdi.



GAP İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Ahmet Taçyıldız ve Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin’in de katıldığı törende konuşmaların ardından kurdele kesimi, tapu ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.





