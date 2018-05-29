THY ve Emlak Konut'tan dev gayrimenkul projesi - Emlak Konut GYO, THY ile imzaladığı protokolle sahip olduğu yaklaşık 3,6 milyon metrekare arsanın yüzde 50 hissesini THY'ye devrederek hem proje hem mülkiyet ortaklığı gerçekleştirdi - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı: - "Bugün arazinin yüzde 50’sine THY ailesinin ortak olmasıyla birlikte Emlak Konut ile beraber bu projede yürüyüşümüzün başlangıcını ilan etmek istedik" - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum: - "Burası rant projesi değil, örnek bir şehircilik projesi olacak. Arazinin yüzde 50'sini (1 milyon 800 bin metrekare) terk edeceğiz. İnşallah bir Millet Parkı da bu arazi içerisinde yer alacak" - "29 Ekim'de temel atmak üzere yola çıktık. 16 ay içerisinde ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ve Emlak Konut GYO, İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun kesiştiği noktada yaklaşık 10 bin konut ağırlıklı bağımsız bölümden oluşacak gayrimenkul projesine imza attı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen imza töreni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan İlker Aycı, Türkiye'de asrın projelerinin birbiri ardına hayata geçirildiğini belirterek, İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul projelerinin yanında çok önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi.

Yeni havalimanının kendileri için önemli bir habitat değişikliği olduğunu aktaran Aycı, "Bir anlamıyla da yıllardır Atatürk Havalimanı etrafında yaşamaya alışmış THY ailesi içinde kolay bir değişim değil. Bu değişim sonucu meydana gelebilecek mesafelerden kaynaklı sorunlar yaşayabilirdik. Bu sorunları en aza indirebilmek için bu taşınmamın maliyetinin THY çalışanlarına minimuma indirilip, onlara bir sosyal hizmet olarak yürütülmesi önemli." diye konuştu.

Aycı, projenin; İstanbul Yeni Havalimanı'na 12 kilometre, Edirne Asfaltına 7,4 kilometre, Kuzey Marmara Otoyolu'na 11 kilometre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne 54 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne 55 kilometre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 60 kilometre ve Atatürk Havalimanı'na 44 kilometre mesafede yer alacağını söyledi.

THY çalışanlarının neredeyse 10 dakikayı geçmeden iş yerlerine gidebilecekleri bir hayat konforunu sağlamak üzere yola çıktıklarını aktaran Aycı, şunları kaydetti:

"Amacımız; büyük bir kar amacı güdecek, fahiş karlarla bir proje yapmak değil. Mümkün olduğunca maliyetleri minimum tutarak, yaşam alanları bakımından örnek bir proje olması. Yoğunluğu az, yeşil alanları bol, sosyal donatı alanları iyi planlanmış, içerideki ihtiyaçlarımıza cevap verecek olan kullanım alanlarının da fonksiyonelliğine dikkat edilmiş, çevre dostu, doğa ile barışık ve doğayı içinde yaşayarak koruma mantalitesinin hayat geçtiği bir projeden bahsediyoruz. İstediğimiz budur..."

Aycı, projede emsallerin son derece düşük olacağını dile getirerek, "Bugün arazinin yüzde 50’sine THY ailesinin ortak olmasıyla birlikte Emlak Konut ile beraber bu projede yürüyüşümüzün başlangıcını size ilan etmek istedik." şeklinde konuştu.

Aycı, projenin etap etap geliştirileceğini vurgulayarak, "Yapım hızımızı da hiç kesmeden sürdüreceğiz. Yaptığımız anketlerde; iştiraklerimiz hariç sadece Anonim Ortaklığımızda toplam talep 12 binin üzerinde." bilgisini verdi.

- "Bugüne kadar yaptığımız tek alanda en büyük arazi"



Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum da Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul gibi mega proje yatırımlarının ülke ekonomisi üzerinde oldukça büyük bir katma değer oluşturduğunu söyledi.



Arnavutköy ilçesi Dursunköy mahallesinde yer alan 3 milyon 600 bin metrekarelik arsada yer alacak projede modern şehircilik anlamında yapılacak herşeyi gerçekleştireceklerini belirten Kurum, "Burası rant projesi değil, örnek bir şehircilik projesi olacak. Arazinin yüzde 50'sini (1 milyon 800 bin metrekare) terk edeceğiz. İnşallah bir Millet Parkı da bu arazi içerisinde yer alacak." bilgisini verdi.

Kurum, bugüne kadar yaptıkları tek alanda en büyük arazi olduğuna dikkati çekerek, gelecek nesillere örnek bir proje olacağını söyledi.

Tamamlandığında doğrudan veya dolaylı olarak 225 bin kişiye istihdam sağlayacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın, bu bölgede nitelikli konut ve yaşam alanları ihtiyacını da beraberinde getirdiğini kaydeden Kurum, "Ortaya çıkan bu ihtiyaç doğrultusunda bu toprakların iki milli değeri THY ve Emlak Konut olarak birlikte oluşturacağımız sinerji ile bölgenin tüm ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretme kararı aldık." ifadesini kullandı.

İlker Aycı'nın, Murat Kurum'a ilk etabı kaç ayda bitireceğini sorması üzerine Kurum, "İnşallah 29 Ekim'de temel atmak üzere yola çıktık. 16 ay içerisinde ilk etabı tamamlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, şunları kaydetti:



"Projenin 2-3 aylık süreçte planlanacağını düşünüyoruz. Yarısını terk ettiğimizde kalan 1 milyon 800 bin metrekarelik arsada yönetmeliklerden gelenlerle birlikte 10 bin civarı olmasını planlıyoruz. Biz bir taraftan tasarımımıza başladık. Talebin yüksek olduğunu düşünürsek etapların arası uzun olmayacak. 1-2 yıl içerisinde bütün etapları başlatıp tüm projeyi en geç 4-5 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz.

THY ile hem arsa ortağıyız hem de beraber proje geliştiriyoruz. Dolayısıyla burada öncelik, THY çalışanlarının olacak. Ancak havalimanındaki çalışanlara da belli kısımlar ayırmayı planladık. Bunu bir kamu projesi olarak görelim. İnşallah herkese hitap eden bir proje olacaktır. En düşük arsa maliyetimizin olduğu yer. Dolayısıyla mevcut satışlar içerisinde en düşük metrekare fiyatı olacağını bekliyoruz."



- Proje; zemin +4 katı geçmeyecek şekilde tasarlandı



Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları çalışanının daha etkin, verimli ve mutlu çalışmalarını sağlayacak yaşam alanlarını oluşturmak amacıyla ilk adımı atılan proje; Arnavutköy bölgesinde yaklaşık 3,6 milyon metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 10 bin konut ağırlıklı bağımsız bölümden oluşacak.

Yeni nesil mahalle gelişimini ve geleneksel semt tasarımını harmanlayan proje, sosyal birlik duygusunu, özlenen semt kültürü yaşamını en üst seviyeye çıkartacak şekilde hayata geçirilecek. Projede; 2+1 3+1, 4+1 gibi daire tipleri Türk Hava Yolları çalışanlarının ve yatırımcıların tercihine sunulacak.

Zemin +4 katı geçmeyecek şekilde tasarlanan proje; her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve rekreatif alanları, meydan ve etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak.

Ayrıca sürdürülebilirlik kapsamında projede yenilenebilir enerji kaynaklarından, yağmur suyu ve gri su geri kazanımı teknolojisinden yararlanılması hedefleniyor.