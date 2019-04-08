Ticari üniteler satışa çıkıyor

Proje kapsamında açık artırmayla satışa çıkarılacak 124 dükkan ile ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda konuşan Torkam Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, toplamda 127 bin metrekareye ulaşacak projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis ve 310 cadde dükkanı inşa edileceğini, 896 araçlık otopark kazandırılacağını bildirdi.



Dereli, projenin sunduğu lokasyon avantajına değinirken, hem toplu taşıma ile hem de kara yoluyla ulaşımın çok rahat olduğunu, halihazırdaki metrobüsün yanı sıra metro hattının da geleceğini aktardı.



Projede ofis için gereken ne varsa bulunacağını belirten Dereli, yatırım yapanların çok karlı çıkacağını savundu.



Dereli, Torkam E5 Açık Çarşı'daki 310 dükkanın 124'ünün 21 Nisan'da açık artırma usulüyle satışa çıkacağını aktararak, 770 bin liradan başlayacak dükkanları herhangi bir banka garantisi istemeden 5 yılda sıfır faiz avantajıyla sunduklarını bildirdi. Dereli, ticaret ünitelerinin metrekaresinin 17 bin liradan başladığını söyledi.



Dükkanların büyüklüklerinin 38 metrekare ile bin 153 metrekare arasında değişiklik gösterdiğini kaydeden Dereli, bölgenin en büyük marketinin de burada yer alacağını aktardı.



Projeye özel metro durağı



Mahmut Dereli, projeye özel metro durağı bulunacağını belirterek, Torkam E5'in; metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının merkezinde yükseldiğini söyledi.



Günlük 700 bin kişiye ulaşan insan sirkülasyonu olmasının ticari üniteler için yüksek kazanç potansiyeli olarak nitelendirildiğini vurgulayan Dereli, "Rezidans daireleri, ofis ve mağazalarıyla tüm bölgenin yeni merkezi olarak geliştirilen proje, Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alıyor." ifadesini kullandı.



Projenin; 3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacağını belirten Dereli, büyüklükleri 54 metrekareden başlayan 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer alacağı projede, birleştirilebilme özelliğine sahip ofislerin büyüklüklerinin ise 78 metrekare ile 178 metrekare arasında değişeceğini bildirdi.



Dereli, ihaleyi TOKİ'den 900 milyon lira hasılat paylaşımı öngörüsüyle kazandıklarını, bu rakamı aşabileceklerini söyledi.



Teslimler Ekim 2020'de



TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik de projenin Ekim 2020'de teslim edilmesini planladıklarını belirterek, Torkam E5'te sürecin 10 yıla yakın sürdüğünü söyledi.



Özçelik, "Halihazırda projenin temeli atıldı. İnşaat çalışmaları TOKİ kontrolünde sürüyor. İlk etapta Yenikapı-Beylikdüzü metro hattı buradan geçiyor. Ulaşım ağlarının en önemli yerinde bulunuyor. Kaliteli ve iyi bir proje." diye konuştu.



TOKİ tarafından martta başvuruları kabul edilmeye başlanan 50 bin konuta ilişkin bir soru üzerine Özçelik, "50 bin konuta müracaat devam ediyor. 600 bine yakın başvuru var. Kuralar mayısta çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40'a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı." ifadelerini kullandı.



Özçelik, kampanya kapsamında en çok başvurunun 2+1 sosyal konutlara geldiğini de bildirdi.