TÜİK Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı

Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı:

“Yabancıya satışlar kendi rekorunu kırdı”

Kasım ayı konut satış rakamları, yine yüzümüzü güldürdü. Özellikle yabancıya yapılan satışlar, kendi rekorunu kırdı. Üstelik yıl sonu hedefi de şimdiden aşılmış oldu. Yabancıya gerçekleştirilen toplam satışlarda yeni rekorlara imza atmamız çok büyük olasılık. Öte yandan; konut kredi faizinin düşmesinin de iç piyasa satışlarına olumlu yansıdığını görüyoruz. Uzun zamandır beklediğimiz ipotekli satışlardaki artış da gelecek dönemle ilgili umut verici olarak yorumlanabilir. İç piyasaya istikrarlı bir hareketlilik kazandırmak için konut kredi faiz indiriminin yanı sıra ham madde fiyatlarının da kontrol altına alınması gerekiyor. Buna ek olarak yatırımcılara yeni finansman modellerinin sunulması şart. Konuta yatırımı cazip hale getirecek düzenlemeler yapılırsa biz müteahhitler önümüzü daha rahat görür ve yatırımlarımıza güvenle devam edebiliriz.



Abdülkadir Akkuş / BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı:

“Konut kredi faiz indiriminin sonuçları rakamlara yansıdı”

Kasım ayı için konut satış rakamları çok güzel geldi. Kasım ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 olurken, ipotekli satışlar yüzde 61 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Yine yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda ise rakamların bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 olduğunu görüyoruz. Demek ki; konut kredi faizlerindeki indirim sonuç verdi. Yabancıya satış rakamının yükselmeye devam etmesini ise ‘yabancı yatırımcı Türkiye pazarına güven duyuyor’ şeklinde okumak lazım. Peş peşe gelen artış rakamları bunu bize gösteriyor. Yapılan araştırmalar; Türkiye'de gayrimenkul alan yatırımcıların yüzde 92,7'si gayrimenkullerini elinde tuttuğunu gösteriyor. Yabancıların büyük kısmı oturmak için gayrimenkul alıyor. Ortalama mülkiyet süresi ise 5,7 yıl civarında. Türkiye'ye yatırım yapan dört yabancıdan sadece 1'i vatandaşlık hedefliyor. Öte yandan son zamanlardaki talep artışının döviz kurlarındaki yükselişle de direkt ilgisi var. Yabancılar genelde inşaatı bitmiş, tamamlanmış, tapusu hemen verilen ve teslimi yapılan projeleri tercih ediyor. Son zamanlarda kemikleşmiş ülkelerin yanı sıra Afrika ülkeleri, Pakistan ve Hindistan gibi yeni pazarlardan da talepler geldiğini görüyoruz.

Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su:

“Yabancıya satışta yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı”

Son açıklanan resmi verilere baktığımızda; yabancılara yapılan konut satışlarında artışın devam ettiğini görüyoruz. TÜİK konut satış istatistik bilgilerine göre, yabancılara konut satış rakamı geçen yıl geneli için 40 bin 812 adet olarak açıklanmıştı, oysa bu yıl ocak-kasım döneminde yabancıya satış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 olarak açıklandı. Bu da; sektörün hedeflediği yabancıya yıllık 50 bin adetlik konut satış hedefini şimdiden aştığımızı gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde uygulanacak doğru strateji ve desteklerle bu rakamların çok daha yukarılara ivmeleneceğine inanıyoruz. Yabancıya satışların ihracat olarak kabul edilmesi ve döviz sağlayan faaliyet şeklinde değerlendirilmesi sağlanabilirse o zaman sözünü ettiğimiz ivmelenme sürekli hale gelecektir.

İhsan Çulhalık / İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı:

“Sektörümüz ülke ekonomisine hizmet etmeyi sürdürüyor”

Bir süredir düşüş trendinde giden iç piyasa konut satış rakamları yükselme trendine girmiş durumda. Bu, bizler için çok sevindirici. Bu rakamların sürdürülebilir olması ve artan şekilde devam etmesi çok önemli. Yabancıya satışta sektörün kendi rekorunu kırdığını görüyoruz. Gözlemlerimiz sonucu gurbetçilerimizin son dönemdeki kur artışları nedeniyle Türkiye'den gayrimenkul alımına yöneldiklerini söyleyebiliriz. Bunun sonuçları yabancıya satış rakamlarına yansımaya devam edecektir. İstatistikler bize sektörün yıl sonu hedeflerini şimdiden aştığını gösteriyor. Takip eden aylarda da daha yüksek rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu konuya sadece satış adedi olarak değil, ülkemize sağlanan döviz olarak da bakmak lazım. Kısacası gayrimenkul sektörü ülke ekonomisine artan bir katma değerle hizmet etmeye devam edecek.



M. Onur Sarıbay / TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı:

“Vatandaş, dövizini bozdurup gayrimenkule yöneldi”

Geçen yılın rakamlarına göre; ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da bir artış olduğu görülmektedir. Geçen sene pandemi yüzünden insan hareketliliği çok azdı, üniversiteler uzaktan eğitim sürdürmekteydi. Dolayısıyla özellikle büyük şehirlerde öğrenci yoksunluğundan sektörde bir eksilme yaratmıştı. Bu sene yüz yüze eğitimlerin başlaması bu dönemki artışın başlıca sebebidir diye düşünüyorum. Ayrıca yurt dışı alımların da yabancı para birimlerinin ekstra yükselmesi ile bu kaynaklı alışların da artmasına neden olduğu görülmektedir. Öte yandan; vatandaşımız her zaman yatırımın en iyisinin gayrimenkul olduğu düşüncesiyle hareket etmektedir. Elinde biraz birikimi olan, artan altın ve döviz fiyatları nedeniyle bu birikimi değerlendirerek, daha iyi bir yatırım aracı olarak gördüğü gayrimenkule yöneldi.



Gül Gül/ Golden Sign Kurucu Ortağı:

“Son rakamlar toparlanmanın işareti”

Son açıklanan istatistiklere baktığımızda konut satış rakamlarının özellikle ipotekli satışlarda artışa neden olduğunu görüyoruz. Bir süredir ekonomide yaşanmakta olan belirsizlik, oynak ve öngörülebilirlikten uzak piyasa şartları nedeniyle insanlar yatırım yapmaktan uzak durdu. Bu da maalesef bizim istediğimiz tabloyu görmemizi engelledi. Ancak son rakamlara baktığımızda bu dönemin toparlanmaya başladığını söyleyebiliriz. İstikrarlı piyasa şartlarına kavuştuğumuzda o zaman alış-satış dengesi olması gerektiği dengeye oluşacaktır. Bu durum da bizim gibi gayrimenkul danışmanlığı yapan firmaların işini direkt etkiliyor. Ayrıca konut kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına indirilmesi ve sadece kamu bankalarında değil özel bankalarda da uygulanabilir şartlar sunulmasının sektöre ve vatandaşa ciddi oranda katkı sağlayacağını düşünüyoruz.