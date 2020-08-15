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Türk inşaat sektörü gözünü Avrupa'ya dikti!

Hem turizm, hem de yatırım alanında ilgi çekmeye devam eden Montenegro (Karadağ) Türk inşaat şirketlerinin hedefine girdi.

Türk inşaat sektörü gözünü Avrupa'ya dikti!

Ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünün temsilcileri tüm dünyada başarılı çalışmalara imza atıyor. İnşaat sektörü Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler derken yüzünü Avrupa’ya döndü. Balkanlar’ın Avrupa’ya açılan kapısı Montenegro, Türk yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

250 Milyon Euro’luk Ticaret Hedefi

2019 yılı itibarıyla 3 binden fazla Türk şirketine de ev sahipliği yapan Montenegro ile Türkiye arasında yıllık 250 milyon Euro’luk ticaret hedefi bulunuyor. Türklerin çoklukla danışmanlık, ticaret ve turizm alanlarında faaliyet gösterdikleri, inşaat alanında ise büyük yatırımlar yapıldığı belirtiliyor. 

Tivat’ta lüks bir apartman inşa eden ve Montenegro hükümetinin yatırımcılara karşı olumlu bir tutum sergilediğini belirten Maya Montenegro Ceo’su Gani Uğur Bozel, “Avrupa’ya açılma perspektifi ile yaptığımız değerlendirmede yatırım için en uygun ülkenin Montenegro olduğuna karar verdik ve şu ana kadar hükümet ve görevliler her konuda desteklerini gösterdiler” diye konuştu. 

Türkiye’nin İhracatına Doğrudan Katkı

2, 5 milyon Euro’luk yatırım ile gerçekleşen Bayview Hills Montenegro projesinde tüm malzemenin Türkiye’den getirileceğinin altına çizen Gani Uğur Bozel, “Projenin iş gücünü ağırlıklı olarak Türk vatandaşları oluşturuyor. Ancak sadece iş gücü olarak değil, kullandığımız tüm malzemeleri Türkiye’den getirterek hem Montenegro halkını Türk markalarının kalitesi ile tanıştırmak hem de Türkiye ihracatına doğrudan ve pozitif katkı sağlamayı hedefledik. Türk malzemelerinin kalitesi ile tanışan pek çok yatırımcının da tercihini Türk markalarından yana kullanacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Avrupa’da taahhüt işleri yüklenmeyi de amaçlayan Maya Montenegro, Türkiye’nin inşaat konusundaki bilirkişi kimliğinin tüm Avrupa’da ses getirmesi için çalışmaya devam ediyor.

Sadece Konut Almıyor, Aynı Zamanda Turizm Yatırımı Yapıyorsunuz

Balkan seyahatlerinin 1-2 günlük durağı Montenegro (Karadağ), Avrupa turizmi pastasındaki payını son 5 yıldır artırmaya devam ediyor. 6 ay süren deniz sezonu ile soğuk Avrupa ülkelerinden rağbet gören Montenegro gelişmiş marinaları ile de deniz turizmini sevenlere ev sahipliği yapıyor. Bayview Hills Montenegro projesinde artan turistik faaliyetleri dikkate alan Bozel, “Dünyada çok ilgi gören “Lüks Servisli Apartman Kompleksi” adıyla anılan uygulama ile hem ev sahiplerimiz diledikleri zaman dairelerini 5 yıldızlı otel hizmeti konforuyla kullanabilecekler hem de kullanmadıkları zaman Euro bazlı kiralayarak kar elde edebilecekler.” diye konuştu.
Tarihi ve doğal güzellikleri ile pek çok bölgesi Unesco tarafından koruma altına alınan Montenegro, jeostratejik konumu, Avrupa Birliği ile son evreye ulaşan ilişkileri ve yerli yatırımcı ile eşit koşullar sağlaması sayesinde 110 farklı ülkeden yatırımcının da gözbebeği olarak anılıyor.


 

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KaradağTürk Inşaat SektörüMaya Montenegro Ceosu Gani Uğur Bozel
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