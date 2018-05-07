Türkiye konut fiyat artışında dünya şampiyonu 2010 ile 2017 arasında 39 ülke baz alınarak yapılan araştırmaya göre, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ülkenin yüzde 106,8 ile Türkiye olduğu belirlendi.

Ajans Press, dünya üzerinde yaşanan konut fiyat artışlarını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in OECD ve Coldwell Banker verilerinden derlediği bilgilere göre, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ülke yüzde 106,8 ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, ikinci sıradan yüzde 94,7’lik fiyat artışıyla Brezilya, üçüncü sıradan ise yüzde 82,2’lik artışla İzlanda izledi. İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise; yüzde 72,9 ile Estonya, yüzde 56,5ile İsveç, yüzde 56,4 ile İsrail, yüzde 54,3 ile Kanada, yüzde 49,2 ile Çin, yüzde 48,8 ile Avusturya, yüzde 47,2 ile de Endonezya şeklinde sıralandı.





Kiralık konutta üçüncü sıradayız



ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konut fiyatları ve gayrimenkul başlığı altında medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu.Yapılan incelemeye göre, geçtiğimiz yıl gayrimenkul başlığı altında 63 bin 923 haber çıkışı tespit edildi. Araştırma, son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan yüksek büyüme performansını ortaya koyarken, verilerin2010 ile 2017 arasında 39 ülke baz alınarak oluşturulduğu görüldü. 7 yıllık dönemde OECD ülkelerindeki ortalama fiyat artışının yüzde 24,7 seviyesinde gerçekleştiği belirlenirken, Euro bölgesinde ise bu artış yüzde 6,7 oldu. Araştırmaya konu olan dönemde,Türkiye’de konut satış fiyatlarında yaşanan artışın yüzde 106,8 olduğu esas alındığında, konut fiyat artışında OECD’yi 4’e, Euro Bölgesi’ni ise 16’ya katladığımız saptandı. Bunun yanı sıra 39 ülke arasında kiralık konut fiyatlarına bakıldığında, yüzde 123,1 artış göstererek Estonya’nın birinci sıraya oturduğu görüldü. İkinci sırada da yüzde 75,6 ile Litvanya yer alırken, Türkiye 58,5’lik artışla listenin üçüncü sırasında yer aldı.



Raporda yer alan 39 ülkeden 34’ünde konut fiyatlarının artış göstermesi dikkat çekerken, sadece 5 ülkede konut fiyatlarının gerilediği tespit edildi. Konut fiyatının en fazla düşüş gösterdiği ülkede yüzde 37,3 ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ın ardından fiyatlarda düşüş gösteren diğer ülkeler; yüzde 17,4 ile İspanya, yüzde 15 ile İtalya, yüzde 11,5 ile Rusya ve yüzde 4,8 ile Slovenya şeklinde belirlendi.