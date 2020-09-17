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Ünlülerle Komşu olmak için milyon ödüyorlar

Ev sahibi olurken evin konumu, oda sayısı, yapının yaşı, otoparkı, sosyal imkânları gibi dikkat edilen birçok konu var. Ancak bazı insanlar bunlarla birlikte komşularını da önemsiyor ve ünlülere komşu olabilmek için milyonlar veriyor.

Ünlülerle Komşu olmak için milyon ödüyorlar

‘Ev alma komşu al’

Lüks Emlak Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Ünlülerle komşu olmak isteyen birçok müşterimiz oluyor. Aynı sitede, apartmanda yaşamak ya da villalarına yakın olmak istiyorlar. Ev alma komşu al sözünü gerçeğe dönüştürüyorlar ve evden daha çok komşularını önemsiyorlar” dedi.

Değeri artıyor

Ünlü isimlerin yaşadığı bölgelerde ev fiyatları ve kiralarının arttığını belirten Başaran, “Bu evlere ilgi büyük oluyor. Sanat, cemiyet, iş dünyasından isimlerin semtlerinde ev istiyorlar. Hatta mülk sahiplerine bu evler için değerinin üstünde ücretler teklif ediyorlar” dedi.

Ünlülerin hayranları, özellikle havuz, spor salonu, bahçe gibi ortak alanlarda tanışabilme umuduyla bu evleri tercih ediyor.

En çok Tarkan soruluyor

En çok sorulan isimlerin başında Koronavirüs tedbiri alıp Almanya Köln sınırı Alzey kasabasında 3 milyon TL'ye lüks villa satın alıp orada yaşayan Tarkan, Kanlıca’da yalıda oturan Sezen Aksu, Acarkent’teki Demet Akalın, Bahçeköy'deki ultra lüks villasıyla Ajda Pekkan ve Ulus’ta oturan Murat Boz, Beykoz Konaklarında oturan Sibel Can ve Ferhat Göçer de geliyor.

Yine Acun Ilıcalı, Gülben Ergen, Burak Özçivit, Fahriye Evcen çifti, Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy da en çok merak edilenler arasında.

Öte yandan boğazda özel tekne turları düzenleyip kim hangi yalıda oturuyor diye geziler bile yapılıyor.

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