Verilerle Son 1 Yılda Konut ve Kira Artış Miktarı

Türkiye genelinde Haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %182 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin 228 TL. Türkiye genelinde kiralar ise son 1 yılda %156, son 4 yılda ise %234 artış gösterdi. Türkiye genelinde Haziran ayı itibarıyla ortalama metrekare kira 48,74 TL, ortalama kira 5 bin 361 TL oldu.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerlendirme platformu Endeksa.com verilerine göre, Türkiye genelinde Haziran ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %182 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ortalama metrekare konut satış fiyatına göre ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu. İstanbul’da konut fiyatları son bir yılda %234 artış gösterirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 592 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 109 bin 480 TL oldu. Antalya’da yıllık değer artışı %226, ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 961 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 944 bin 930 TL olurken, Mersin’de ise yıllık değer artışı %223, ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 914 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 335 bin 150 TL oldu.

Kiralarda Artış Sürüyor

Satılık konuttaki trende paralel olarak kira bedelleri de artış gösteriyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %156, son 4 yılda ise %234 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira 48,74 TL, ortalama kira 5 bin 361 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl oldu. Haziran ayında kiralar bir önceki aya göre %14 artış gösterdi.

Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, Antalya ve İstanbul

oldu. Endeksa verilerine göre, Muğla’da kiralarda yıllık değer artışı %73 seviyesinde, ortalama metrekare kira 136 TL, ortalama kira 14 bin 937 TL, geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu. Antalya’da kiralar son 1 yılda %310 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 95 TL, ortalama kira 10 bin 397 TL, geri dönüş süresi ise 16 yıl.

Yabancılara konut satışında en çok satış yapılan il İstanbul

Yabancılara yapılan konut satışında en çok satış yapılan il olan İstanbul’da ise kiralar son 1 yılda %168 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 79 TL, ortalama kira 8 bin 107 TL, geri dönüş süresi 17 yıl.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Yaz ayları sahil şeridindeki illerde önemli derecede konut hareketliliğinin olduğu bir dönem. Buna paralel olarak konut fiyatlarında dikkate değer artış devam ediyor. Diğer taraftan ay bazında artış devam etse de trendin az da olsa bir düşüş eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Mayıs ayında %14,7 olan ay bazında artış Haziran’da %11,4’e düştü. BDDK’nın konut kredilerine yönelik açıkladığı son pakette yer alan 10 milyonun üzerindeki konutlara kredi verilmemesi kararı da yatırım amaçlı konut trendini yavaşlatıp fiyatlarda kısmi bir düşüşe neden olabilir.” diye konuştu.