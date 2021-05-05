Yabancı online satışla konut alıyor

Konut sektörü ile ilgili açıklamalarda bulunan Hamit Demir, “Gün gelecek insanlar torpille konut alacaklar. Konut üretimi durdu ve gün gelecek insanlar torpille konut alacaklar” diye konuştu.

Türkiye’de konut satışları hakkında bilgiler paylaşan Hamit Demir şunları söyledi;



. 2020 yılının konut kredi faiz oranlarının düşmesiyle yabancı ve yatırımcı alıcılarla satışların iyi. 2021 yılında faizlerin yükselmesiyle satışlar tamamen durdu. Vatandaşların nakitleri varsa faize yatırıyor, faiz düşükse konut alımı yapıyorlar. Faizlerin yükselmesiyle yerli müşteri kendini geri çekti. Bizde yabancı yatırımcıya ağırlık verdik. Yabancıların Türkiye’ye gelmemesine rağmen online satışlarla 2021 yılında satışlarımız iyi oldu. 2021’in altıncı ayından itibaren konut faiz oranlarının düşeceğine inanıyorum.

. Konut satışlarında vatandaşlar üzerinde sadece Ortadoğulu konut alıyor algısı var. Türkiye’yi seven, Türkiye topraklarında yaşamak isteyen dünyanın birçok yerinden yatırımcının konut aldığını, Ortadoğu’nun belirli kesimiyle beraber, İngiliz, Alman, Çinli, Fransız, Koreli vatandaşlarında Türkiye’den konut aldığını söyledi.

. Türkiye’den konut alan yabancı vatandaş sadece vatandaşlık için almıyor. Yüzde 10 satış yapılıyorsa sadece yüzde 2 buçuğu vatandaşlık için aldığını belirtti. Türkiye’den konut almanın karlı bir yatırım olduğunu belirten Demir, Türkiye’de konut ucuz. Yurt dışında otopark ve sosyal alanlar da ayrı satılırken, bizde bedavaya veriliyor.

. TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak’ın, ÇİNDİSTAN kavramı gelişti, Çinli ve Hindistan konut yatırımcısı arttı ve oturum için değil sadece yatırım amaçlı alıyorlar, evi görmeden nasıl ev satın alıyorlar sorusuna ise şu cevapları verdi.

. Çinli ve Hindistan konut yatırımcısının arttığını ve oturum için değil sadece yatırım amaçlı aldıklarını ve evi görmeden nasıl konut aldıkları sorusuna karşılık Hamit Demir, Yabancı yatırımcıların güvendikleri acenteler vasıtasıyla konut alıp, sattıklarını söyledi. Türkiye’de sadece Türk konut tüketicisi farkında değil. İnşaat maliyetleri henüz konut fiyatlarına yansımadığı için geçen sene konut alan şimdiki yüzde 100 prim yaptı. Bugün konut alan da gelecek sene çok ciddi prim yapacaklar...

. Bizden konut alan kişi yatırım için alıyor. Karını sağladıktan sonra satışa çıkarıyor. Birinci el konutlar daha oturuma açılmadan yüzde 25-30 gibi el değiştiriyor.