Yabancılara Kiralama Yoluyla İkametgah İzni Kaldırıldı

YABANCILARA KİRALAMA YOLUYLA İKAMET İZNİ KALDIRILDI

Karmar İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş:

“Vatandaşlığı değil yatırımı artıran önlemler düşünülmeli”

Türkiye’de 1169 mahalle yabancı ikametgahına kapatılırken, Temmuz itibariyle yabancılara ev kiralama yoluyla ikamet izni de kaldırıldı. Bir süre önce yabancılara vatandaşlık için gereken yatırım limiti 400 bin dolara çıkarılmıştı. Düzenlemeyi değerlendiren Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, önlemlerin aynı zamanda kira fiyatlarını da dengeleyeceğini belirtirken, yabancılara vatandaşlık verilmesine dair uygulamaların da yatırımları artıracak şekilde geliştirilmesini önerdi.

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Türkiye’de 62 farklı ilde 1169 mahalle yabancı uyruklu kişilerin ikametgahına kapatılırken, Temmuz itibariyle yabancılara ev kiralama yoluyla ikamet izni de kaldırıldı. Göç İdaresi Başkanlığı, sözkonusu mahallelerde yabancı sayısının toplam nüfusun yüzde 20’si ile sınırlandırılacağını açıkladı.Bu kapalı mahallelerde, yabancı uyruklu kişiler mülk satın alsalar dahi oturma izni alamayacak. Bir süre önce yabancılara vatandaşlık için gereken yatırım limiti de 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmıştı.

Bugüne dek Türkiye’de yaşamak isteyen yabancılar kira sözleşmesi ile oturma izni başvurusu yapabilmekteydi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına gönderilen genelge ile yabancıların oturma izni edinme sürecinde değişikliğe gidildi. Türkiye’de artık yabancılar oturma izni başvurusu yapabilmek için Türkiye’de mülk sahibi olmaları zorunlu kılındı. 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren yabancıların gayrimenkul sahibi olarak Türkiye’de oturum izni alabilmesi için büyükşehirlerde en az 75 bin dolar, küçük şehirlerde ise 50 bin dolar değerinde olması gerekiyor.

“Yatırım yerine kiralamayla ikamet belgesi almaya başlamışlardı”

Düzenlemeyi değerlendiren Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, önlemlerin gettolaşmayı önleyeceği gibi, fahiş kira fiyatlarını da dengeleyeceğini söyledi.



Yabancılara vatandaşlığa dair uygulamaların yatırımları artıracak şekilde geliştirilmesini öneren Emrullah Yedikardeş “Yabancı uyruklular için vatandaşlık hususunda yatırım limitinin 400 bin dolara çıkartılmasından sonra yabancılar yatırım yapmak yerine, Türkiye'deki faaliyetlerini ikamet belgesi alarak sürdürme seçeneğine yönelmişlerdi. İkamet belgesi için basit bir kira sözleşmesi ile oturum izni alınabiliyordu. Şimdi bu durumun önüne geçiliyor”dedi.

Hükümetin yerinde bir karar aldığını belirten Emrullah Yedikardeş, inşaat sektörü ve ekonominin makro faydası için yabancıları yatırıma yöneltecek bir kaç düzenlemeye daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tek kişi için 250 bin dolar seçeneği sunulmalı

Bu konunan gayrimenkul sektöründeki birçok oyuncuyu ilgilendirdiğini belirten Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş “İstanbul için en az 75 bin dolarlık bir yatırım bedeli ile oturum izni hususu insanları 400 bin dolarlık yatırım yaparak vatandaşlığa başvurmayı teşvik edecek gibi görünüyor. 400.000 dolar yatırım ile 18 yaş altı aile bireyleri ve eşi, aile boyu vatandaş olabiliyor. Ancak sadece iş yapmak isteyen ve sadece kendisine vatandaşlık alması yeterli olanlar da var. Bu yönde istekleri olanlara vatandaşlık limiti tek kişi için 250 bin dolar seçeneği sunulabilir. Bu durum vatandaş olanların sayısını düşürürken, yatırımları arttıracaktır” önerisinde bulundu.

Tatilciler düzenlemeden etkilenmiyor

Sözkonusu düzenlemelerin konut projelerindeki satışlara katkısı olacağını belirten Emrullah Yedikardeş tatil için ev alan yabancıların düzenlemeden etkilenmeyeceğini de söyledi. Emrullah Yedikardeş, tatilcilerin ikamet izni olmaksızın Türkiye’de 180 gün kalabildiklerini hatırlattı.