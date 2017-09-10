Yabancıya emlak sattı köşeyi döndü

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Avrupa genelinde serbest dolaşım hakkı, yatırımda uzun vadede yüksek getiri ve vergi açısından cazip koşullar sunarak yabancı yatırımcıyı ülkesinde gayrimenkul sahibi yapmak için harekete geçen Avrupa ülkeleri son yıllarda bundan ciddi gelir elde etti.

Bu ülkelerden Portekiz, yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programı (Portugal Golden Visa) sayesinde, 2012'den beri 2,9 milyar avro değerinde gayrimenkul yatırımı aldı.

Yurt dışı yaşam, sağlık ve eğitim alanında danışmanlık hizmeti veren Yeni Bir Hayat Üst Yöneticisi (CEO) Şevki Akaydın, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Portekiz Hükumeti'nin yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programı sayesinde 2012'den beri 2,9 milyar avro değerinde gayrimenkul yatırımı aldığını kaydetti.

2012'de yasalaşan yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık programının yabancı yatırımcılara oturum izni, 5 senenin sonunda ömür boyu geçerli daimi oturma izni, 6 yılın sonunda ise vatandaş olma hakkı tanıdığı bilgisini veren Akaydın, bunun için 500 bin avro değerinde bir gayrimenkul alma kriteri bulunduğunu dile getirdi.



- "Çin 3 bin 472 yatırımcı ile ilk sırada"



Şevki Akaydın, Portekiz'in sunduğu program sayesinde 31 Temmuz 2017 itibariyle 4 bin 945 yatırımcıdan 2,9 milyar avro gayrimenkul yatırımı aldığını bildirdi.

Birçok ulustan talep gören program özelinde oturma izni alan yatırımcılar sıralamasında Çin'in 3 bin 472 yatırımcı ile ilk sırada olduğunu aktaran Akaydın, "Brezilya 432 yatırımcı ile ikinci, Güney Afrika 201 yatırımcı ile üçüncü, Rusya 179 yatırımcı ile dördüncü, Lübnan da 103 yatırımcı ile beşinci sırada." diye konuştu.

Akaydın, 2012'de 2 kişi ile başlayan programın 2013'te 434, 2014'te bin 467, 2015'te 707, 2016'da bin 354 ve 2017 Temmuz ayı sonu itibariyle de 981 yatırımcı olarak gerçekleştiğinin altını çizdi.

Portekiz hükümetinin teşvik politikaları arasında en çok öne çıkanın satın alınan gayrimenkulün konut ya da ticari olarak seçilebilmesi, 5 sene boyunca kiralanabilmesi ve 5 senenin sonunda daimi oturum hakkı alındıktan sonra satılabilmesi olduğuna dikkati çeken Akaydın, "Böylece yatırımcılar hem yatırımlarını 5 senenin sonunda geri alabiliyorlar hem de 5 sene boyunca kira geliri elde edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.



- "Yatırımın yapıldığı ilk yılın sadece 7 günü Portekiz'de geçirilme şartı bulunuyor"



Yeni Bir Hayat CEO'su Akaydın, Portekiz'in son yıllarda gözde emlak yatırım noktalarından biri olmasının, her yıl 13 milyondan fazla turist ağırlamasının da payı büyük olduğunu söyledi.

Özellikle başkent Lizbon'un Urban Land Institute (ULI) ve PwC'nin Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2017 Raporu'na göre mevcut emlak yatırımları bakımından 7. sırada, gelişme öngörüleri bakımından da 8. sırada yer aldığını belirten Akaydın, Portekiz Ulusal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre söz konusu ülkede 2016 yılında ev fiyatlarının 2015'e göre yüzde 7,1 artış gösterdiğini dile getirdi.

Akaydın, programın, Portekiz'de oturum ve çalışma izninin yanı sıra eğitim görme ve Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı tanıdığını, finansal açıdan bağımlı olmak koşuluyla eş ve 18 yaşından büyük çocukları ve ebeveynleri de kapsadığını ifade etti.

Bu kapsamda 2013'te 576, 2014'te 2 bin 395, 2015'te bin 322, 2016'da 2 bin 344 ve 2017 temmuz ayı sonu itibariylen 2 bin kişi olmak üzere toplam 8 bin 637 aile üyesinin başvurudan yararlandığı bilgisini veren Akaydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2017 Küresel Barış Endeksi'ne göre dünyanın en barışçıl ve güvenli üçüncü ülkesi seçilen Portekiz, bu anlamda da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yatırımcıları bu programa teşvik eden sebeplerden bir diğeri de yaşadıkları, iş yaptıkları ülkeden ayrılmadan, düzenlerini bozmadan gayrimenkul yatırımı yapabiliyor olmaları. Yatırımın yapıldığı ilk yılın sadece 7 günü Portekiz'de geçirilme şartı bulunuyor. İlk ve üçüncü yılın sonunda 2'şer yıllık dönemlerde oturma izni uzatma başvurusu yapılıyor. Bu süre de en az 14 günlük sürelerle Portekiz'de bulunmak gerekiyor. Yani 5 yıl içinde toplam 35 gün Portekiz'de geçirilerek ömür boyu geçerli daimi oturum iznine sahip olunuyor. Daimi oturum iznini aldıktan tam 1 yıl sonra Portekiz vatandaşlığına başvurulabiliyor. Başvuru kapsamında temel düzeyde Portekizce bilmek şartı bulunuyor. Portekiz pasaportu alınması hiçbir şekilde Türk vatandaşlığını etkilemiyor."



- "Avrupa'da yabancılar tarafından en çok emlak yatırımı artışı olan şehir Lizbon"



Şevki Akaydın, Portekiz Hükümeti'ne bağlı Göçmenlik Biriminin verilerine göre bugüne kadar 71 Türk Ailenin Portekiz'de gayrimenkul yatırımı yaptığını söyledi.

Avrupa şehirleri arasında gayrimenkul satışının en yüksek olduğu şehrin Londra olduğunu anımsatan Akaydın, sıralamanın Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Kopenhag, Manchester, Zürih ve Cenevre olarak devam ettiğini kaydetti.

Akaydın, bu anlamda Portekiz'in başkenti Lizbon'un Cenevre'den sonra geldiğini dile getirdi.

Ancak 2015 ve 2016 yıllarında Avrupa'da yabancılar tarafından en çok emlak yatırımı artışı olan şehrin Lizbon olduğuna dikkati çeken Akaydın, "Bu oran 2015 yılı için yüzde 18, 2016 yılı için ise yüzde 22 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Akaydın, Portekiz'in özellikle Lizbon genelinde dünyadaki birçok ülkeden yatırımcıyı kendisine çektiğinin altını çizdi.

Bu anlamda Çin, Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Brezilya, Fransa ve Türkiye yatırımcılarının önde geldiğini vurgulayan Akaydın, "Yatırımcılar özellikle Lizbon'un gayrimenkul yatırımı için cazip bir pazar olması, yatırımların uzun vadede yüksek kazanç getireceği beklentisi, Portekiz vergi açısından yatırımcılara cazip koşullar sunması ve Avrupa genelinde serbest dolaşım hakkının elde edilmesi gibi nedenlerle bu şehre ve ülkeye ilgi duyuyorlar." diye konuştu.