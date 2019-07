"Yatırımcının hedefinde yeni konut projeleri var"

Konut projelerini tek çatı altında toplayan Hürriyet Emlak Projeland verilerinden* derlenen bilgilere göre yeni konut projeleri en çok İstanbul ve Ankara’dan aranıyor. Gençlerin ve kadınların geçtiğimiz yıla oranla yeni konut projelerini daha çok aramaya başladığını ortaya koyan verilere göre; her 10 kişiden 7'si ev aramak için cep telefonunu kullanıyor. Yatırımcının hedefinde ise beş büyük ildeki yeni konut projeleri var. En çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’daki konut projelerine ilgi gösterildiğini ortaya koyan Hürriyet Emlak Projeland verileri, metrekare fiyatlarıyla dikkat çeken illerle ilgili de ilginç dataları ortaya koyuyor. Ortalama 8.629 TL metrekare fiyatıyla liste başında yer alan İstanbul’u 5.021 TL ortalama metrekare fiyatıyla İzmir izliyor.



En çok İstanbul’daki projeler ilgi görüyor



Yeni konut projeleri en çok İstanbul (%35) ve Ankara’dan (%26) aranıyor. İstanbul ve Ankara’yı İzmir (%9), Adana ve Bursa (%4) izliyor. İstanbul, en çok ilgi gören yeni konut projeleriyle dikkat çekiyor. İstanbul’daki projeler yüzde 29 görüntülenme oranıyla liste başında yer alırken, İstanbul’u Ankara (%26) ve İzmir (%11) takip ediyor.



Her 10 kişiden 7'si ev aramak için cep telefonunu kullanıyor



Mobilin konut arama süreçlerindeki artan oranına dikkat çeken verilere göre her 10 kişiden 7'si ev aramak için cep telefonunu kullanıyor.Hürriyet Emlak Projeland verileri, 2019'da aramaların yüzde 68’inin mobilden, yüzde 29’unun masaüstü bilgisayarlardan, yüzde 4’ünün ise tabletten yapıldığını gösteriyor.



Gençler daha çok ev arıyor



Yeni konut projesi arayanların yaş ortalaması da düşüyor. 2019’da en çok (%27) 25-34 yaş aralığındaki kullanıcıların konut aradığını gösteren verilere göre, 35-44 yaş aralığındaki kullanıcıların (%25) yeni konut projelerine ilgisi de sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda liste başında yer alan 35-44 yaş aralığındaki kullanıcıların yerini 25-34 yaş grubuna bıraktığı görülüyor.



Ortalama metrekare fiyatlarında İstanbul ilk sırada



İstanbul, yeni konut projeleri metrekare fiyatlarıyla liste başında yer alıyor. Ortalama 8.629 TL ile listede yer alan İstanbul’un, geçtiğimiz yıl 8.300 TL olan ortalama fiyatını artırarak yatırımcısına kazandırdığı da görülüyor. İstanbul’u 5.021 TL ortalama metrekare fiyatıyla İzmir izliyor. Metrekare fiyatlarında İstanbul ve İzmir’i Ankara takip ediyor. 4.566 TL ortalama ile listede 3. sırada yer alan Ankara’yı, 3.960 TL ile Bursa ve 3.144 TL ile Antalya izliyor.



İşlem hacmi artmaya devam edecek



Yeni konut projelerinin uzun vadede yatırımcısına kazandıracağını düşündüklerini belirten Hürriyet Emlak Projeland Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Bozay, “Konut projelerindeki yükselişi bir süredir gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomik konjonktörün ülkemiz ve piyasalar için daha iyi bir görünüm sergileyeceğini de düşündüğümüzde bu tipteki projelerin yapımının artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Emlak yatırımının ülkemizde uzun vadede sürekli kazandıran tek yatırım aracı olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomimizin izleyeceği rotanın da olumlu gelişmeleri daha da fazla tetikleyeceğini düşünüyoruz” dedi.



Ekonomik gelişmeler paralelinde işlem hacminin artış göstermeye devam edeceğini beklediklerini belirten Çağrı Bozay, “Ülkemiz gayrimenkul piyasası büyük fırsatlar barındırıyor, bunun işaretlerini de hem yabancı hem de Türk yatırımcıların dikkatini çekmeye devam eden yeni konut projelerinin gelişiminden anlayabiliyoruz. Özellikle potansiyel konut alıcılarının “yeni proje” aramalarına olan ilgisi bu görüşümüzü destekler nitelikte” diyor.