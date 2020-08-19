Yeni konut üretimi için çare ‘Teşvik'

Covid-19 salgını sürecinde, özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında görece yavaşlayan talebin harekete geçmesi, kamu bankalarının uyguladığı cazip konut kredisi kampanyalarıyla birleşince haziran ayında 190.012 adet konut satışı gerçekleştiren gayrimenkul sektöründe, satış fiyatlarının da artma eğilimine girdiği gözleniyor. Konut üretiminin yüksek olduğu Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Çekmeköy, Pendik gibi yeni yerleşim bölgelerinde dahi konut kiralarının artış eğiliminde olması, konut stoğunun azaldığı yönünde güçlü işaretler oluşturmaya başladı.

Yeni yapı için ruhsat alımlarının son birkaç yıldır ciddi oranlarda azaldığına vurgu yapan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail ÖZCAN, haziran ayında satışların ivmelenmesiyle moral bulan gayrimenkul sektörünün, yeni konut üretimi için teşvik edilmesi gerektiğini söylerken ortalama 100 adetlik bir konut sitesinin inşaatının, en iyi ihtimalle 2 yıllık bir sürede tamamlanabildiğini ifade eden ÖZCAN, “TÜİK verilerine göre yeni yapı ruhsatı alımlarında, daire sayısı özelinde bakıldığında hem 2018’de hem de 2019’da bir önceki yıla göre art arda iki yıl %53’lük azalma yaşandığını, sektörün üretim konusunda ‘fren’ yaptığını, bu durumun da 2021’de ve hemen önlem alınmazsa sonraki yıllarda ‘konut kıtlığı’ yaratacağını” belirtti.

Özel sektörün yeni konut inşa etmek için teşvik edilmesi gerektiğini savunan GAPAS Başkanı İsmail ÖZCAN, “bugün otomotiv sektöründe gözlenen ciddi fiyat artışlarının, 2021 ve 2022 yıllarında konut sektöründe yaşanmasını istemiyorsak, piyasalarda konut sektörü kaynaklı enflasyonist bir baskı oluşmasını engellemek için hemen bugün özel sektör konut üretmeye teşvik edilmelidir” dedi.

Vergi ve harç indirimi, istihdam teşviki, kredilendirme desteği ve arsa tahsisi olarak dört kanalda gayrimenkul sektörünün teşvik edilebileceğine işaret eden GAPAS Başkanı ÖZCAN, “Önümüzdeki bir yıllık bir sürede yeni proje geliştirip yeni yapı ruhsatı alınacak projelerde, proje onay ve yapı ruhsatı, yapı denetimi, tapu devir harçları %50 indirimli talep edilmeli, yapı malzemelerindeki KDV oranı %8’e düşürülmeli, yeni projelerde bütün bağımsız bölümler %1 KDV ile satılabilmeli, inşaat işi için teknik ve pazarlama-satış uzmanı istihdam edecek gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik şirketlerinin muhtasar ödemeleri 2021 yılı sonuna ertelenmeli, konut kredisi tahsisi için inşaat tamamlanma oranı şartı %25’e düşürülmeli, devlet elindeki konut imarlı arsaları ‘kat karşılığı’ modeliyle’ indirimli baz ve tavan oran uygulamasıyla gayrimenkul geliştiricilere tahsis etmeli” dedi.

Gayrimenkul sektörünün teşvik edilmesinin, ekonomiye de pozitif katkı sağlayacağını söyleyen GAPAS Başkanı ÖZCAN, birçok sektörü etkileme ve istihdam yaratma potansiyeli olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün, teşvik edildiği takdirde, Covid-19 salgını sonrası dönemde ekonomiyi canlandırma, çarkların dönmesini hızlandırma potansiyeli olduğunu ve bu gücün değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) hakkında:

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluktur.