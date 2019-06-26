Yerli yatırımcıdan talep gelince kampanya uzadı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, “Türk yatırımcılara yalnızca 65 bin TL’lik peşinat ile 24 ay süren ödemenin ardından öğrenci evi sahibi olma imkanı sunduk. Bu kampanya, Türkiye’deki yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Biz de Univa olarak söz konusu kampanyayı devam ettirme kararı aldık” dedi.



Türkiye’de bir ilke öncülük ederek inşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa’nın Türk yatırımcılar için önemli avantajlar barındıran kampanyası, gelen yoğun talebin ardından uzatıldı. Univa’nın Kocaeli ve Düzce’deki projelerinden öğrenci evi sahip olmak isteyenlere yönelik ödeme kolaylıkları sunan kampanyası kapsamında; Türk yatırımcılar yalnızca 65 bin TL’lik peşinat ile 24 ay süren ödemenin ardından öğrenci evi sahibi olma imkanını elde etti.



“Bu talep, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi”



Kampanyanın Türk yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını anlatan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, “Univa’ya yönelik her geçen gün artan bu talep, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi ve söz konusu kampanyayı devam ettirme kararı aldık. Böylece Türk vatandaşlarına özel olarak hazırladığımız kampanya çerçevesinde; 65 bin TL’lik peşinatın ardından 12 ay sonra yapılan 65 bin TL’lik ara ödeme ile birlikte 24 ay boyunca ayda 5 bin 300 TL’lik ödeme yapanlar, Kocaeli ve Düzce’deki projelerimizden öğrenci evi sahibi olabilecekler” diye konuştu.

