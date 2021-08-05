Yuh size!.. Yanan yerleri satışa çıkardılar

Fırsatçılar iş başında! Yanan tarlaları satışa çıkardılar... Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar devam ediyor. Bazı fırsatçılar ise daha yangınların külleri soğumadan yanan arazileri satışa çıkarmaya başladı. Arazilerin imarları olmamasına rağmen ‘İmara açılacak’ diye reklam yapıyorlar.

‘Külü soğumadı daha’

Açılan ilanlara tepki gösteren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Daha acımız dinmemişken, yangının külü soğumamışken birçok emlak sitesinde yanan arazilerin satışa çıkarıldığını tespit ettik. Bu tutumu son derece yanlış buluyoruz” dedi.

‘İmar çıkmayacak’

Satışa çıkarılan bazı arazilerin ‘İmara açılacak yatırımlık arazi’ gibi tanımlarla reklamının yapıldığına dikkat çeken Akdoğan, “Bu ifadeler tamamen yanlış. İmara açılma gibi bir durumu bulunmuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ‘Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız’ açıklamasını yaptı. Yatırım yapmayı düşünenlerin bu tarz yanıltıcı ifadelere inanmamalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

‘Etik davransınlar’

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, gayrimenkul danışmanlarına ise etik davranmaları önerisinde bulundu. Akdoğan, “Böyle durumlarda kamuoyunun vicdanını zedeleyecek tutumlardan kaçınılmalı. Gayrimenkul danışmanları mesleğimize zarar vermemeli” ifadeleri kullandı.