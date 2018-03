Yükselen maliyetleri konut fiyatlarına yansıtmadık!

“Geride bıraktığımız 2017 yılı her sektörü olduğu gibi inşaat sektörünü de zorladı” açıklamasında bulunan Tona Yapı Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine baktığımızda bir önceki yıla göre konut satışlarının arttığını görüyoruz. Ben bu artışı biz inşaat sektörü temsilcilerine bağlıyorum. Maliyet oranlarında yaşanan artışı olabildiğince fiyatlarımıza yansıtmamaya çalıştık. Kendi firmalarımız bünyesinde karşıladığımız bu durum sonuçları da sıcak satışa döndü. İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisi için lokomotif sektör durumunda. Bu anlamda da gelişmeye ve yükselen yeni projeler ile değerine değer katmaya devam edecektir. Aynı zamanda birçok yan sektörü besleyen de bir yapı olduğu için inşaat sektörünün önündeki bazı engellerin ortadan kalkması ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir.”



“Herkes üzerine düşeni yapmalı”



Türkiye’de inşaat sektörünün büyüyen gelişen bir yapısı olduğundan da bahseden İlhan Erdal “Değişen dünya düzeni, küresel ve ekonomik gelişmeler dâhilinde hemen hemen her sektör etkilenme yaşadı. Sektörümüzdeki canlanmayı desteklemek, satışların devamlılığını sağlamak, ticari alan alışverişini hızlandırmak ve ülkemize katma değer üretebilmek için böyle bir noktada herkesin kendi üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Çocuklara özel bir dünya



Sunduğu oyun alanlarıyla nostaljik oyun kültürünü yaşatacak olan Duru Beytepe, “mahalle” kavramını yeniden hayata geçiriyor. Projenin içerisinde yer alan ve her yaş grubuna hitap eden oyun alanları ile fark yaratan Duru Beytepe, Ağaç Ev, Gözlem Meydanı ile hem eğlenceli hem de bilimin kapılarını aralıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanan satranç meydanı ve çocuklar için tasarlanan kumsal, evcil hayvan bahçesi, kuş evleri, meyve bahçeleri ile keyifli bir yaşamın kapılarını aralayacaksınız. Sunduğu uygun ödeme koşulları ve faiz oranları ile de fark yaratan Duru Beytepe, peşin ödemede yüzde 20, lansmana özel yüzde 10 indirim, firma bünyesinde 50 aya varan vade farksız ve kişiye özel ödeme planları ile kolaylık sağlıyor.