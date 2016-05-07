Celal Toprak

Galeri ve emlakçıların çalışma biçimlerini yeniden düzenleyen yönetmelik sektörde çok önemli değişiklikleri gündeme getiriyor. Konuyla ilgili yönetmelik ev-ofis emlakçılığı ile kent için galericilerin önünü kapatıyor.
Ticaretin online döndüğü bu dönemde sektörde iş yapanların geniş ofisler kurma zorunluğu ile kent içinde işleri iyi olan galerilerin birlikte ortak noktalara taşınması yönetmeliğin olumsuz yanları olarak görülüyor.
9 Haziran'da yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik yeni dönemde emlakçılık yapmak için en az net 20 metrekarelik bir ofise sahip olması gerekiyor. Bu arada aynı yönetmeliğe göre küçük ve şehir merkezinde faaliyet gösteren ikinci el araç ticareti yapan galericilerin işleri daha da zorlaşacak.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmek için öncelikle galerilerin toplu iş yerlerinde açılması şartı aranacak.
Bu olumsuzluklara karşın yönetmeliğini sektörde çok olumlu gelişmelerin de önünün açacağı savunuluyor. Özellikle tüketici mağduriyetlerinin giderilmesinde yeni yönetmeliğin çok önemli bir misyon üstleneceği vurguluyor.
Bu arada kayıt dışının büyük ölçüde ortadan kalkacağı ve her önünü gelenin bu meslekleri yapma devrinin sona ereceği belirtiliyor.
Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak.Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak.
Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
Yetki belgesi, aranan şartlara uygunluk teşkil eden işletmelere verilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için aranan şartlar ise şu şekilde:
a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,
b) Meslek odasına kayıtlı olunması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Konkordato ilan etmemiş olması,
5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.
Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkili olacak.
Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek.