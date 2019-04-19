En genç başkan bütün uncuları buluşturacak

Çoğumuz bilmiyoruz Türkiye dünyanın un kralı. Türkiye’nin un sektörü dünyanın ihracat şampiyonu… Un sektörünün temsilcisi Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) önümüzdeki hafta Antalya’da bir kere daha bu başarısın bütün dünya ile paylaşacak.
Antalya’da yapılacak 15. Uluslararası Kongre’ye yerli ve yabancı 1000’den fazla delege katılacak. Kongre’nin bu seneki teması ise “Global Ticaret Buğday ve Lisanslı Depoculuk” olacak.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ve Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM)’nin Jeff Hole’un katılım göstermesi bekleniyor.
Kongreyle ilgili açıklama işinsanı örgütlerinin en genç başkanlarından ve IAOM Avrasya Konsey ve TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy’dan geldi… Şu bilgileri aktardı Ulusoy…
. 20 milyar TL büyüklüğe sahip un sanayi sektörü, Türkiye’yi dünya liginde birinciliğe taşıyan nadide sektörden bir tanesidir. Sanayicilerimiz şu anda 160’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve dünyanın yüzde 90’ında Türk unu tüketiliyor.
. Dünyanın ihracat şampiyonu un sanayicilerimiz, 2018 yılında da yeni bir dünya rekoruna imza attılar. 2018 yılında 3.5 milyon ton ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin kasasına 1 milyar 100 milyon Dolar girmesini sağladılar.
. TUSAF olarak çalışmalarımızı daha yakından anlatmak, dünyanın dört bir yanından konuklarımızla birlikte sektörümüzü değerlendirmek adına 14 yıldır ‘TUSAF Uluslararası Kongre ve Sergisi’ni düzenliyoruz.
. Bu sene 15.’sini düzenlediğimiz kongrede, un üreten ve un ticareti yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat ihracatçılarının yanı sıra un üretim makinaları alanında önemli firmaların, tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların, borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firma da katılım gösterecek.