Gaziantep'te şölen

19 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gaziantep Yöresel Yemek Günleri’nde misafirler beyran, yuvalama çorbası, tereyağlı içli köfte, fındık lahmacun, kuru patlıcan dolması, simit kebap, Ali nazik, fıstıklı kebap gibi lezzetleri deneyimleme şansına sahip olacak. Elite World Hotels farklı etkinlikleri ile konuklarını mutlu etmeye devam ediyor. Küçükyalı’daki Elite World Asia ve Basın Ekspress Yolu’ndaki Elite World Europe Otelleri’nde bulunan The Grill Ocakbaşı’nda gerçekleştirilecek organizasyonda, Gaziantep’e özel lezzetler deneyimlenebilecek. 19 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Gaziantep Yöresel Yemek Günleri’nde misafirler beyran, yuvalama çorbası, tereyağlı içli köfte, fındık lahmacun, kuru patlıcan dolması, simit kebap, Ali nazik, fıstıklı kebap gibi lezzetleri tatma şansına sahip olacak. Bu özel yemek şöleni fıstıklı katmer ve pekmezli helva tatlısı ile son bulacak.