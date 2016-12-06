Erdoğan'ın çağrısıyla dolara savaş açtılar!

MERKEZ BANKASI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" konulu toplantıdaki sunumunda dolar kurundaki artışın 2017'nin ilk çeyreğindeki enflasyon artışında etkili olacağını söyleyerek, "Dolar bozdurma kampanyasını destekliyoruz" dedi.



Çetinkaya, "2017 Yılında Para ve Kur Politikası" konulu toplantıdadolar bozdurma kampanyasını desteklediklerini belirterek, "Türk parasının uluslararasında kullanıldığını görüyoruz.



Daha önce Türk Lirası'nın uluslararası ticarette kullanım oranı yüzde 1 seviyesindeydi.



Şu an yüzde 6'ların üzerindeyiz bu konuda.



Yerel paralarla ticareti desteklerken, risk yönetimi verimliliğinin artırılmasına da bakıyoruz" açıklamasını yaptı.